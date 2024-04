Medina Cantalejo pidió a los árbitros la información de Negreira antes de que llegara a la Fiscalía: "Para protegeros"

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Luis Medina Catalejo pidió a los árbitros la información que tuvieran sobre el exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, antes de que llegara a la Fiscalía que investigaba ya el caso: "Para protegeros"

Libertad Digital publica en exclusiva la primera reacción interna de Medina Cantalejo durante una reunión online a la que fueron convocados de urgencia cerca de 160 árbitros de Primera, Segunda y Segunda División B, y otros cargos del CTA el 16 de febrero de 2023. En dicho encuentro, el presidente del CTA dio las primeras consignas a los árbitros para tratar a nivel deportivo, mediático y personal el pago de más de 7,6 millones de euros del F.C. Barcelona a Negreira.

Durante la reunión, Medina Cantalejo se dirige a los árbitros para advertirles de que "se va a sacar mucha basura" y que va a haber "mucha sangre por el camino". Por ello, les reclama "unión absoluta" ante el escándalo del exvicepresidente del CTA.

Por supuesto, si alguien quiere decir algo, pues ahora es el momento. Simplemente era eso, tranquilidad absoluta, apoyo a toda la plantilla. Estamos tranquilos porque nosotros nada tenemos que ver con esto, pero evidentemente estamos muy dolidos.

Estamos muy dolidos porque ahora se va a hacer bueno, se va a sacar mucha basura, va a haber mucha, mucha sangre por el camino y únicamente os pedía eso, unión absoluta. De verdad, éste no es el momento de rencillas personales ni de cuestiones que nos puedan separar. Ahora es el momento de estar, ojalá también la gente que está fuera de la casa, fuera de la casa, cuando hablara en los medios lo hiciera igual.

Ahora mismo me acaba de llamar también Juana Ansuátegui, que lo van a entrevistar hoy. Por supuesto, Juan prestando todo su apoyo y mucha gente que ya no está en el colectivo, que fueron árbitros, pero que también se siente dañada. Me ha llamado Antonio López Nieto, me ha llamado Díaz Vega, porque evidentemente el personarse como causa particular, claro, lo hacemos ahora, pero que hay mucha gente que quiere hacerlo a modo individual, porque claro, se está sintiendo traicionada y menospreciada en su derecho y en su honestidad y en su ética. Y poco más, ¿vale Únicamente deciros esto.