Le preguntan por el techo y Guardiola critica el Bernabéu: "Ahora que arreglen el césped"

Le preguntaron antes del partido y le preguntaron después. La pregunta, el techo del Santiago Bernabéu. Dos veces. En la previa y después. Pep Guardiola, en ambos casos, se lo tomó a risa, pero en el segundo añadió una crítica más al asunto y en esta ocasión pidió un césped decente.

"Que el presidente no se lo tome mal, es un estadio impresionante, una obra increíble. Yo no he pisado el césped hoy, me lo han dicho mis jugadores. Pero que no se lo tome la gente a mal, porque yo he jugado aquí muchas veces y siempre tenían una alfombra. Ahora no está así, pero el estadio es espectacular. Los vestuarios, todo...", comentó Pep en sala de prensa.

Atención a la respuesta de Pep Guardiola sobre el techo del Santiago Bernabéu: 💥 "Ahora sólo tienen que mejorar la hierba: Florentino sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/DZ6dUVdMiN — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 9, 2024

También lo hizo en zona mixta cuando, de nuevo, le preguntaron por el techo: "Ahora sólo tienen que mejorar la hierba. Florentino sólo se tiene que preocupar de hacer un buen campo".

Se quejó Pep Guardiola y también Rodrigo, el centrocampista del City: "Se levantaba y el balón escupía, no estaba uniforme por así decirlo. Pero bueno, no es excusa. El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre ponen las mejores condiciones, en ese sentido no tenemos queja".