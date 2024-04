Una chilena de Joao Félix mantiene vivo al Barcelona en la Liga (0-1)

Un gol de Joao Félix a los 36 minutos bastó para que el Barcelona sumase los tres puntos ganando 0-1 en su visita al estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz, que apretó hasta el último instante, pero sin puntería. Este resultado mantiene al Barcelona a ocho puntos del liderato y al Cádiz en posiciones de descenso a Segunda División.

Llegaba el Barcelona con las bajas por sanción de Lewandowski, Íñigo Martínez y Cancelo. Además, pensando en la eliminatoria de Liga de Campeones ante el PSG, Xavi Hernández, que no estuvo en el banquillo por sanción, revolucionó su once titular con ocho cambios respecto al último partido. Sólo Ter Stegen, Cubarsí y Sergi Roberto repetían del once que triunfó en París.

Por parte local, sin sorpresas en la apuesta inicial de Mauricio Pellegrino, que contó con Álex Fernández como mediocentro para suplir al lesionado Kouamé.

El triunfo del Real Madrid en Mallorca (0-1) alejaba al Barcelona a 11 puntos del liderato, pero daba alas al Cádiz, que, al tener que recibir a los mallorquinistas y estar a 6 puntos, tenían en su mano implicarlos en la pelea por la permanencia.

Otros buenos resultados para el Cádiz habían sido la derrota del Celta (2-1 ante el Betis) y el empate casero del Rayo Vallecano contra el Getafe (0-0). Con esos marcadores, el equipo cadista afrontaba el choque sabiendo que sumar sería un paso de gigante para acercarse a la permanencia, pero perder dejaría las cosas prácticamente igual.

Arrancaron con brío los gaditanos en un partido sin dominador claro en sus primeros minutos. El Cádiz presionaba la salida de balón visitante y rondaba el área catalana, pero sin crear peligro claro. Por parte visitante, apenas un remate desviado de Joao Félix como balance ofensivo.

A los veinte minutos, un doble acercamiento local puso en aprietos la portería de Ter Stegen, que primero despejó un disparo de Javi Hernández tras jugada personal de Robert Navarro y luego atrapó con facilidad un chut flojo de Juanmi.

Christensen abortó una internada de Chris Ramos, que llegó hasta la línea de fondo, pero se quedó sin ideas y sólo pudo sacar un córner como premio. Acto seguido, un centro de Héctor Fort se envenenó y se iba colando en la portería de Ledesma, que pudo saltar a tiempo para despejar y conceder un saque de esquina.

Un destello de Joao Félix bastó para abrir el marcador en el Nuevo Mirandilla. Un saque de esquina fue mal despejado por la defensa local y la pelota llegó al delantero portugués, que de media chilena entre Javi Hernández e Iza Carcelén envió el balón al fondo de la portería local.

Pudo aumentar la renta Fermín al borde del descanso. Una dejada de cabeza de Sergi Roberto dejó solo a su compañero, que disparó y superó a Ledesma, pero no contaba con la aparición de Víctor Chust para desviar el balón casi sobre la línea de gol.

Sin más acercamientos y más nervios que juego se llegó al descanso de un partido con mayor ímpetu local, pero con el marcador a favor del Plan B del Barça, que además parecía jugar a medio gas.

Con ganas, pero sin acierto, el Cádiz comenzó la segunda parte como ya había hecho en la primera. Incluso con un gol anulado a Juanmi por claro fuera de juego de varios metros. Y también probó suerte el central Víctor Chust, incorporado al ataque para un saque de esquina con jugada posterior finalizada con un flojo cabezazo.

Tanto apretaba el Cádiz que el Barcelona realizó un triple cambio a la hora de partido. Koundé, Pedri y Lamine Yamal entraron por Christensen, Héctor Fort y Vitor Roque, pasando Sergi Roberto a ocupar el lateral derecho.

Pidió penalti Iza Carcelén tras caer ante Cubarsí, pero la jugada había sido invalidada por fuera de juego previo. No estaba cómodo el Barcelona ante un Cádiz que mantenía la ilusión ante lo corto del marcador.

Joao Félix, el mejor hombre en ataque del Barça, se topó con el poste en un buen disparo. La respuesta cadista fue un chut lejano del recién entrado Samassekou que obligó a lucirse a Ter Stegen en la mejor oportunidad del Cádiz. El portero alemán salvó el empate con una estirada espectacular.

No daba por perdido el partido el Cádiz, espoleado por su afición. Enfrente, un Barcelona que intentaba aguantar la pelota por medio de Pedri y alejarla de todo lo posible de su área para evitar disgustos.

Ya en el tiempo extra, un disparo muy desviado de Javi Hernández y un saque de esquina que no encontró rematador cadista fueron los últimos intentos locales, pero sin premio.

- Ficha técnica:

0 – Cádiz CF: Ledesma; Iza Carcelén, Ousou, Víctor Chust (Lucas Pires, m. 83), Javi Hernández; Álex Fernández (Samassekou, m. 76), Rubén Alcaraz, Sobrino, Robert Navarro (Darwin Machis,m. 76); Juanmi (Roger, m. 76) y Chris Ramos (Maxi Gómez, m. 52).

1 – FC Barcelona: Ter Stegen; Héctor Fort (Pedri, m. 61), Christensen (Koundé, m. 61), Cubarsí, Marcos Alonso; Romeu, Sergi Roberto, Fermín (Raphinha, m. 80); Ferran Torres, Joao Félix (Casadó, m. 85) y Vitor Roque (Lamine Yamal, m. 61).

Gol: 0-1, M. 36: Joao Félix.

Árbitro: Pulido Santana (comité canario). Amonestó a Cubarsí (m. 26), Alcaraz (m. 46+), Sergi Roberto (46+), Javi Hernández (m.64), Ter Stegen (m.77) y Roger (m.84).

Incidencias: Partido de la jornada 31 disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante 19.607 espectadores.