El Manchester City revela cuál es su mayor miedo ante el Real Madrid: "Es algo raro"

Le tienen miedo al Real Madrid. Saben que pueden ganarle como hicieron el año pasado y en 2020, pero también que se les puede ir la eliminatoria en detalles y en solo unos instantes, hecho que ya vivieron hace dos temporadas. El Manchester City conoce el club blanco y cómo se las gasta en la Champions. Por eso tiene 14.

Bernardo Silva y Pep Guardiola han hablado entre los medios en la rueda de prensa previa al choque y han mostrado su máximo respeto al rival tras el 3-3 de la ida en el Santiago Bernabéu.

"Máximo respeto por el Madrid por todo lo que ha conseguido en su historia. Es un equipo muy peligroso porque es un equipo que juega de una forma muy diferente de la nuestra. Sientes que tienes el control del partido... y te hacen dos goles en un momento. Es una sensación muy rara y por eso han ganado tantas veces esa competición. Individualmente son el mejor equipo del mundo, así que tenemos mucho respeto. Jugamos en casa y estamos con mucha confianza, pero máximo respeto", dijo Bernardo Silva.

El portugués reiteró que en pocos segundos, el Real Madrid te cambia un partido: "Es un equipo diferente porque han cambiado la forma de jugar. Juegan un poco más con un 4-4-2, con Jude que juega de falso 9 y se mete muy bien por dentro. Dos equipos diferentes... pero seguro que vendrán con el orgullo herido por lo que pasó el año pasado. Haber lo que falló por nuestra parte en el partido del Bernabéu, arreglarlo y tratar de estar más finos".

Por su parte, Guardiola mantiene que la presión debe ser la misma por ganar este año como lo fue por hacerlo el año anterior: "Espero que no, hace falta esa presión. Si piensas que ya lo has hecho... no tendremos ese extra. Hambre para competir estos partidos. Hay que llevar la energía adecuada y necesitamos a nuestra gente. A veces hay que sufrir porque es imposible dominar durante los 90 minutos. Estamos preparados para rendir el nivel máximo".

Sobre las lesiones, Pep espera recuperar a gente como Walker, De Bruyne o Ederson. Le preguntaron sobre todo por Walker como lateral. "Voy a ver en el entrenamiento. Lo ha hecho bien en los últimos 2 o 3. No sé si va a empezar en el banquillo pero creo que va a estar con nosotros mañana. Es muy importante para nosotros y hoy a las 16h decidiremos si está disponible-. Sabemos lo físico que es y lo difícil que se lo pone a los rivales. Él no estuvo en el Bernabéu y los jugadores lo hicieron genial. Es imposible que estén en el banquillo Aké y Walker".