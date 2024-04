Estrada Fernández da la alerta en esRadio por el caso Negreira: "Van a hacer un búnker del sistema arbitral"

Miguel Ángel Pérez ha estado presente Es la Mañana de Federico para presentar junto a Xavier Estrada Fernández, ex árbitro español, su libro sobre el caso Negreira y la sistemática compra de influencias arbitrales en los últimos años con el Barcelona como principal acusado. El libro se llama: "La verdad del caso Negreira", en el que se trata con la mejor información posible y de primera mano todos los pagos e influencias que recibía y otorgaba José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Miguel Ángel ha contado cómo nació esta relación con el excolegiado Estrada Fernández: "Nos ha unido el caso Negreira. Hemos tenido muchos casos de índole deportiva, pero este ha sido el más llamativo. Así conocí a Xavi. Él me daba largas al principio. Hasta que un día me dijo que quería hacer un libro. Yo le dije que lo hiciese conmigo y así nació la idea. Nos han hecho la campaña los Rubiales, Rocha y cía".

Xavier Estrada Fernández inicio su participación matizando un hecho decisivo para él: "Cuando doy el paso, soy árbitro en activo. No estaba retirado. Es aberrante la cantidad de dinero que recibió este hombre siendo vicepresidente del comité técnico de árbitros".

"Ser árbitro, pese a todo esto, es muy bonito. Lo que pasa es que ahora llegamos en un punto de total desengaño. Estuve 12 años como árbitro y 2 como VAR. Estamos muy expuestos Sabes cuáles son las consecuencias de quejarte. Mueven mucho dinero y te pueden minimizar. Hubo vejaciones, humillaciones... Solo somos un número para los dirigentes", sentenció Estrada.

Sobre el hijo de Negreira "El hijo de Negreira empezó dando coaching a los árbitros. Gracias a su padre empezó a ‘tocar’ a varios árbitros de diferentes categorías. ¿Qué harían ustedes cuando el hijo de un vicepresidente te ofrece algo así? Hay que tener valentía, coraje y ser fuerte para saber decir que no. Pocos dijeron que no. Y solo hablan de árbitros, pero no se habla de si hubo directivos que hicieron lo mismo".

"Había directrices como pasa con las manos, pero es lógico que todo el mundo supiese lo que era pitar al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid. Dependiendo de cómo se hiciese se volvía a pitar a ese equipo o no lo hacías en toda la temporada.

"Lo que me preocupa es que nada está cambiando. Van a hacer un búnker del Comité. Van a proteger el sistema. Se van a defender. El problema es el sistema. ¿Alguien le diría a mi hijo algo si yo fuese el presidente de una liga?", sentencia Estrada.

En febrero de 2023 salió a la luz que el FC Barcelona pagó durante al menos 17 años (2001-2018) más de 7,6 millones de euros a José María Enríquez Negreira, que durante esos años fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), a cambio de unos supuestos informes arbitrales.