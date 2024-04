Una profecía fallida de Joao Félix hace reírse a carcajadas a los madridistas

"Creo que pasarán City, Arsenal, Atlético y nosotros". Esta fue la predicción de Joao Félix que se ha convertido con el paso de los días en una profecía fallida de Joao Félix que hace reírse a carcajadas a los madridistas. También a los seguidores de Dortmund, Bayern y PSG, pero más a los del Real Madrid.

La profecía de Joao tuvo lugar en una entrevista para el programa Tot Costa, que se emitió este lunes, es decir, un día antes del choque de Barcelona y Atlético que acabó con la eliminación de ambos en la Champions.

Joao Felix went 0/4 with his UCL predictions 😭😭😭 pic.twitter.com/w2k87XIVD4 — Janty (@CFC_Janty) April 18, 2024

Ahora, antes del Clásico del domingo a las 21:00 horas entre Real Madrid y Barcelona, estas declaraciones de Joao Félix hacen reír a los seguidores blancos que le esperan a él y personas como Xavi Hernández para ahondar más en la herida culé.

"Lo que se habla. Cualquier cosa que hagamos, ya sea para bien o mal, se habla de ella durante días. Eso no pasaba en el Atlético porque allí se hablaba del Madrid, pero aquí es Barcelona, Barcelona, Barcelona... A mí no me afecta, estoy tranquilo porque ya he escuchado de todo. He recibido muchas críticas, también elogios, pero me ha pasado de todo y lo encaro ahora bien. Al principio no", añadió Joao en esa entrevista.