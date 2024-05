Castellón, Alicante y Segovia estallan de alegría con el ascenso de sus equipos

Tres clubes históricos han logrado este fin de semana el ascenso de categoría. El Castellón ha arrasado en el grupo 2 de primera RFEF y ha logrado volver a Segunda División.

Increíble temporada del Castellón

El Castellón se quedó la temporada pasada con la miel en los labios en la gran final por el ascenso ante el Alcorcón. A pesar de firmar un gran año, el excéntrico propietario Bob Voulgaris decidió hacer una auténtica revolución. Para ello convenció a un entrenador que acababa de subir a la Eredivisie, la primera división neerlandesa, con un fútbol ofensivo y atractivo para que se pusiera al frente del equipo y cambió casi la mitad de la plantilla que se había quedado a las puertas del ascenso. Dick Schreuder era el elegido y de su mano llegaron varios talentos de los países bajos que al inicio generaban desconfianza en la fiel afición pero que han resultado ser todo un acierto.

Los albinegros vuelven a ser equipo de Segunda tres años después tras vencer al Real Murcia por 2-3 y después de que su máximo rival, el Córdoba, perdiera en el feudo del Recreativo Granada por 3-0. El Castellón cierra su vuelta al fútbol profesional firmando un ascenso espectacular. A tres jornadas para el final de liga, sacando 11 puntos al segundo clasificado, el Córdoba, acumulando unos números bestiales con 26 victorias en 35 partidos y solo 6 derrotas, liderando la tabla en 32 de las 35 jornadas disputadas hasta la fecha en un grupo lleno de clásicos y rivales muy fuertes donde están el Málaga, el Córdoba, el Recreativo de Huelva, el Ibiza, el Murcia...

El Hércules celebra un ascenso 14 años después

El Hércules ha logrado este domingo, tras su victoria ante el Lleida, el ascenso a Primera Federación y ha desbordado la alegría en un Rico Pérez repleto de aficionados, con 29.000 espectadores en sus gradas, y en toda la ciudad de Alicante.

⚠ ATENCIÓN: invasión de campo por ascenso. 📌 Así ha quedado el Rico Pérez tras el triunfo del Hércules ante el Lleida. 📹 @COPEAlicante pic.twitter.com/ziTE7xOnuG — Relevo (@relevo) May 5, 2024

El combinado alicantino estaba hundido hace apenas unos meses, pero el técnico Rubén Torrecilla los llevó en volandas hasta una última jornada de la liga regular con la opción de certificar el ascenso en su mano. Como no podía ser de otra forma ante un Estadio Rico Pérez abarrotado hasta la bandera, los hombres han cumplido en el campo y la fiesta se ha desatado como hacía mucho que no ocurría. No fallaron frente al Lleida y celebran un ascenso 14 años después.

✨ El directo más fácil, y a la vez más difícil, de mi vida. Feliz, feliz y más que feliz por haber formado parte de este pequeño homenaje a un histórico como el Hércules, mi Hércules, para @eldesmarque. pic.twitter.com/Nt0CqaLKvU — 𝐌𝐈𝐑𝐈𝐀𝐌 𝐆𝐎𝐍𝐙𝐀́𝐋𝐄𝐙 (@gfc_miriam) May 6, 2024

El Hércules es uno de los equipos históricos que puede presumir de haber jugado al menos 20 temporadas en Primera División, sin embargo sus últimos años están marcados por el sufrimiento. Hace casi 15 años que no pisa la máxima categoría. Y hace tres años que el Hércules no juega en la tercera categoría del fútbol español. La última fue en la temporada 2020-2021, la última de la Segunda B. El equipo alicantino tuvo opciones de quedarse en la Primera RFEF que se iba a estrenar la temporada siguiente, pero acabó disputando la Segunda RFEF, donde ha permanecido hasta esta temporada.

La Gimnástica Segoviana firma un milagro

Día para la historia en Segovia. La Gimnástica Segoviana jugará por primera vez en Primera RFEF tras lograr un ascenso casi milagroso y por el que muy pocos apostaban. En un grupo en el que el Numancia y el San Sebastián de los Reyes eran los claros favoritos para conseguir la primera plaza que es la única que da el ascenso directo, el conjunto segoviano se llevó el primer puesto tras la debacle del Numancia en Cáceres (los sorianos perdieron por 5-0). Tras un último partido de infarto, los locales lograron imponerse por 1-0 al CD Illescas en el campo de La Albuera y liderar, de esta forma, la clasificación una vez la temporada ya terminada, a pesar de estar empate a puntos con San Sebastián de los Reyes.

Dani Segovia ha ascendido a Primera RFEF con la Gimnástica Segoviana. El delantero madrileño subió a #LALIGAHYPERMOTION con el Racing en la 2018-19. pic.twitter.com/n5SEpvwVsO — FootballFantasy (@FFantasy_ES) May 6, 2024

🚍 Celebración por todo lo alto pic.twitter.com/yohw6h6YDd — Gimnástica Segoviana CF (@lagimnastica) May 5, 2024

La leyenda negra de la Segoviana comienza a ser historia. Las decepciones de Villaviciosa y Villa de Santa Brígida han sido sustituidas en el imaginario colectivo por las gestas contra la Sociedad Deportiva Logroñés el Atlético Malagueño y ahora contra el Illescas. La Segoviana ya no es el club de los malos augurios. Ya no es la víctima propiciatoria.

Celebración del ascenso de la Segoviana a Primera Federación en la actual Plaza de la Gimnástica Segoviana. @segovia_es pic.twitter.com/vgZWzmaICp — Radio Segovia (@RadioSegovia) May 5, 2024

La afición se ha volcado con su equipo y Segovia ha celebrado por todo lo alto un ascenso que pone a la ciudad en una dimensión jamás vivida.