Sandro Rosell se autoproclama "el mejor presidente de la historia del Barcelona"

Sandro Rosell, quien fuera presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, se ha autoproclamado como "mejor presidente de la historia" del club.

"En cuanto a la consecución de campeonatos, José Luis Núñez es el primero, Josep María Bartomeu el segundo, Joan Laporta el tercero y yo soy el cuarto. Esto en términos de números absolutos. Pero si hablamos del número relativo de campeonatos en comparación con los años, porque Núñez, por ejemplo, duró 23 años... en primer lugar, con toda humildad, estoy yo, en segundo Bartomeu, el tercero es Laporta y el cuarto es Núñez", ha dicho Rosell en una entrevista al canal de televisión árabe Al-Mayadeen.

هل توافق على أن بارتوميو واحد من أفضل الرؤساء في تاريخ برشلونة؟ روسيل: 🗣️ من ناحية تحقيق البطولات، نونيز هو الأول، بارتوميو الثاني، الثالث لابورتا، الرابع أنا. هذا من ناحية العدد المطلق 🗣️ أما إذا تحدثنا عن العدد النسبي بإحتساب البطولات مقارنة بالسنوات، لأن نونيز مثلاً استمر… pic.twitter.com/6pW51QETo3 — FCB World (@forcabarca_ar) May 6, 2024

Cabe recordar que, durante la etapa de Rosell como presidente, el Barça un total de nueve títulos: una Champions (2011), dos Ligas (2011 y 2013), una Copa del Rey (2012), tres Supercopas de España (2010, 2011 y 2013), una Supercopa de Europa (2011) y un Mundial de Clubes (2011).

Además, el exdirigente culé, que en abril de 2019 fue absuelto por la Audiencia Nacional tras haber pasado 22 meses en prisión preventiva acusado de blanquear comisiones por los dererechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña y por un contrato de esponsorización con Nike, se ha referido también a la actual etapa de Joan Laporta, que regresó al sillón presidencial en marzo de 2021 (su primera etapa fue entre 2003 y 2010), y a su relación con el actual presidente.

"La última vez que lo vi fue cuando asumió el cargo. Desde entonces no lo he visto ni he hablado con él. Él está ocupado y yo también", ha dicho Rosell en la entrevista concedida al periodista Mike Chalhoub. ¿Es éste el peor Barça a nivel económico? El expresidente se pronuncia al respecto: "Económicamente, si lo que dicen los periódicos es cierto que estamos en bancarrota, entonces sí, este período es el peor económicamente. Esta situación no existía en el club desde hace mucho tiempo".

De todas formas, también lanza una pulla a la actual directiva.por la falta de transparencia: "No hay mucha información económica sobre el club. Lo único que conozco son los jugadores que están participando en este momento porque veo los partidos, así como los fichajes y las ventas".

Lo que sí tiene claro ​​​​​​Sandro Rosell es que el equipo no está viviendo el peor periodo de su historia a nivel deportivo: "No, claro que no".

Por último, el expresidente culé también ha compartido su opinión política sobre la independencia de Cataluña: "Si hay un referéndum legal sobre la independencia de Cataluña, votaré sí y luego me iré".