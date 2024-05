Nueva 'rabieta' de Luis Enrique intentando humillar a un periodista

Luis Enrique no pasa por su mejor momento en esta primera temporada en el PSG. Ha llegado a semifinales de la Champions, sí, pero fue eliminado por el Borussia Dortmund sin marcar ni un solo gol en los dos partidos. Por eso, para muchos parisinos, lo sucedido es un fracaso. Luis Enrique mantiene que él no lo ve así.

En la rueda de prensa previa al próximo choque del PSG en la Ligue 1 ante el Toulouse, un periodista le ha preguntado a Luis Enrique si es un fracaso lo sucedido en la Liga de Campeones y el asturiano ha vuelto a saltar a la yugular del que le ha hecho la pregunta.

🤬 TREMENDO ENFADO de LUIS ENRIQUE con un periodista. Es pronunciar la palabra 'FRACASO' y... pic.twitter.com/Xa144uYEXm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 11, 2024

"Bueno, voy a intentar ser educado y correcto. ¿Cuántos equipos hay en la Champions?", comentó Luis Enrique repreguntando al periodista. Ante el "no lo sé" del mismo, Luis Enrique volvió a la carga y atacó: "No sabes ni cuántos equipos juegan la Champions y preguntas si hay fracaso. Igual fracaso es no haber estudiado cuántos equipos hay en la Champions".

Sobre Mbappé, Luis Enrique ha vuelto a repetir que no es ninguna sorpresa tras siete años sonando para el Real Madrid y sin que es fichaje llegase. Ahora, 10000 exclusivas falladas, sí se hará realidad.

"Es algo que todos sabíamos desde hace tiempo. Todos los sabíais. No cambia el panorama. Sigue siendo igual. Todas mis decisiones fueron para buscar lo mejor equipo. Y creo que todas las partes nos hemos comportado de la mejor manera. Queda todavía un título, la final de la Copa de Francia... ese es nuestro objetivos. Seguir compitiendo y ganando títulos. Estoy convencido de que, independientemente de los jugadores que estén, el año que viene seremos más fuertes porque es una manera que tengo de pensar", sentenció Luis Enrique.