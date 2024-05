¿La flor de Guardiola?: así fue la jugada que puede decidir la Premier

La Premier League se va a decidir en la última jornada, pero antes hemos tenido la que se puede considerar la jugada clave del año. Vamos con el contexto. El Arsenal era líder ayer antes de jugarse el Tottenham-Manchester City en Londres. Si ganaba el City, el equipo de Guardiola dependía de sí mismo en la última jornada siendo líder. Si empataba o perdía ante el eterno rival del Arsenal, el Tottenham, los de Arteta dependían de ellos mismos para ser campeón. ¿Qué pasó? Ganó el City.

El Manchester City, con dos goles del noruego Erling Haaland y un paradón clave de su portero Stefan Ortega ganó 0-2 al Tottenham en un partido que estaba aplazado y que será clave en el devenir de la lucha por el título.

Así fue la jugada clave:

"Salvó las acciones, si no, el Arsenal es campeón. Lo ha hecho desde que llegó. Hemos visto el nivel de portero que es. Hace paradas increíbles y lo hace muchas veces. Tiene ese talento. En el uno contra uno, es uno de los mejores porteros que he visto en mi vida. Es la cultura alemana. Levántate, no te vengas abajo. Es tan, tan bueno... tan fiable. Es un portero increíble. Nuestro entrenador de porteros tomó una decisión increíble al traerlo aquí", comentó Guardiola tras la jugada.

Ahora mismo la Premier League la lidera el Manchester City con dos puntos de ventaja sobre el Arsenal, lo que le permite depender de sí mismo o incluso ni siquiera necesitar de la victoria si el equipo gunner no gana su partido.