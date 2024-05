Las palabras de Victor Font sobre el Barcelona que harán sonreír al Real Madrid

El excandidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, ha hablado en Cataluña Radio sobre el estado de salud del Barcelona y sobre las posibilidades de, en dicho estado, competir con el Real Madrid en igualdad de condiciones. Sus palabras harán sonreír a los aficionados blancos.

"Las comparativas con el club blanco son ahora mismo odiosas. Podríamos competir con ellos si se hicieran las cosas bien. Tenemos el mejor entrenador del mundo que no está trabajando en el club, los mejores ejecutivos que están trabajando en otro club. Hay que crear las condiciones para que todo este talento vuelva", sentenció Font.

La realidad, según sus palabras, es que están peor que hace tres años: "No se nos dice la verdad. El relato del club es falso. Nos engañan. No digo yo que estemos ahora peor, lo dicen los números. En estos tres años ha habido mil millones de pérdidas operativas. Hemos vendido patrimonio y activos, y además lo hemos hecho mal, al primero que pasaba por la calle prácticamente. El club lleva tres años sin plan de viabilidad".

El excandidato culpa de todo a Joan Laporta y le acusa de estar en el club rodeado de sus palmeros: "En el club ahora sólo hay amigos y familiares de Laporta. Se le han marchado todos. Las personas que toman las principales decisiones son el ex cuñado de Laporta, que no tiene cargo pero está en todas las decisiones, Deco, amigo del ex cuñado, Yuste, una buena persona, y Laporta, que puede amar todo lo que quieras al club pero que no es técnico. El Laporta de antes sabía delegar, tenía a Cruyff y Txiki de consejeros.., No tiene nada que ver con el de ahora".

Por último, Font valoró qué haría él con la figura de Xavi Hernández en el banquillo culé: "Yo habría apostado por una estructura que diera estabilidad al entrenador. Lo que vivimos hace unas semanas fue una rueda de prensa surrealista. Hablaba de estabilidad y dos meses antes dejaba caer que si no fuera una leyenda, estaría fuera. Ni Guardiola con esta estructura podría ganar nada. Un entrenador que el presidente las convocatorias le marca las convocatorias qué puede hacer...".