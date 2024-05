Terror en Barcelona: Xavi se resigna a un futuro de dominio del Real Madrid

La economía del Barcelona está en números rojos, el Atlético, si tiene dinero, no lo gasta y mientras el Real Madrid sigue ganando títulos y además tendrá a Kylian Mbappé la temporada que viene. Con ese panorama, Xavi Hernández, entrenador azulgrana, sabe que el gran favorito a ganarlo todo no es el club catalán sino el madrileño. En rueda de prensa, sus palabras dan sensación de resignación.

"Vamos a intentar competir. El culé, el aficionado debe entender que la situación económica no tiene que ver con 25 años atrás. Antes el entrenador decía: quiero fichar a este, este y este... Ahora no es así. No estamos en la situación de otros clubs con mejor situación económica. Eso no significa que no compitamos o queramos luchar por los títulos. Necesitamos tiempos. Hay cosas buenas para competir", sentenció Xavi.

También fue curioso escuchar a Xavi diciendo que no querían a Vitor Roque tan pronto en el club: "El fichaje de Roque no era para que viniera en diciembre. Se tenía que quedar allí, pero se lesionó Gavi y Balde y decidimos que viniera por su bien, formación, para que conociera el club, el vestuario... pero el debate no tiene sentido. Se ha pagado un dinero por él, pero está en formación. Entiendo que hay jugadores por delante y por eso juega menos. Eso ha pasado toda la vida, sobre todo con futbolistas jóvenes".

Xavi mantiene que los objetivos irán acorde a la economía del club: "El objetivo es cambiar y mejorar, si no nos quedamos igual. Hay que cambiar lo que no se ha hecho bien".