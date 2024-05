El Sevilla sigue yendo de incendio en incendio. Jesús Navas, una de las mayores leyendas de la historia del club, comunicaba el jueves por la mañana que no seguía en la entidad, pero horas después (en la madrugada de este sábado) ha arremetido duramente contra la directiva nervionense, a través de una carta publicada a través de sus redes sociales, asegurando que el Sevilla no había hecho nada para retenerle y lamentando las filtraciones que desde la entidad se habían dado de su adiós.

"He leído que dicen que la decisión la tenía tomada desde hace tiempo, pero, con todo respeto, no ha sido así. Mi marcha del Sevilla FC trataba de explicarla cuando algunos de mis compañeros me preguntaban y les decía que para mí era una locura lo que estoy viviendo. Sólo porque entiendo que no puedo ver así a mi Sevilla", escribe el propio jugador en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Carta abierta a mi Sevilla pic.twitter.com/9yr9TF3RRp — Jesús Navas (@JNavas) May 17, 2024

Además, Navas señala a los problemas de lejos con la dura situación que vivieron en el equipo la pasada temporada. "Ya pasé por esta situación el año pasado cuando tenía contrato y, a pesar del año duro, peleé por seguir adelante y estuve ante la misma situación que la de este curso. Pero no estaba decidido, porque sólo mis más íntimos, saben lo difícil que era para mí pensar en una salida", apunta.

"Porque es mi Sevilla, y porque no ha habido ninguna llamada, ninguna, de quienes debían proponer mi continuidad. Pero todavía es más doloroso afrontar que después de comunicarlo no hubo un 'espera, vamos a verlo'. Siempre me ha llegado que podía estar aquí hasta que quisiera, pero nadie me ha despejado las dudas de que al terminar la temporada se produjera esa llamada que confirmara mi continuidad", añade el jugador con más partidos y más títulos del club.

Del Nido Carrasco responde con rapidez

Estas duras declaraciones de Navas han encontrado la rápida respuesta por parte del presidente de la entidad nervionense, José María del Nido Carrasco, quien ha ofrecido "un contrato vitalicio" al futbolista de Los Palacios, de 38 años, para jugar en el Sevilla "hasta que él quiera", añadiendo que si se sienta "un minuto" con él podrán "reconducir esta situación".

"Ofrezco a Jesús Navas un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla hasta que él quiera jugar y, cuando quiera colgar las botas, trabajar en el Sevilla hasta el último día de vida. Jesús Navas se merece estar en el Sevilla el tiempo que quiera. Si Jesús mantiene su decisión de salir del club, yo la respetaré e intentaré que el club esté a la altura de Jesús en su salida, pero sólo espero y deseo que Jesús siga en el Sevilla todos los días de su vida, si no es como jugador, como trabajador del club", ha dicho Del Nido Carrasco este sábado en rueda de prensa.

🗣️ José María del Nido Carrasco: "Estoy convencido de que si me siento con Jesús Navas un minuto, reconvertimos la situación: le ofrezco un contrato vitalicio".#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 18, 2024

"Me consta que Jesús está pasando un mal momento, que esta decisión está siendo muy difícil. No se me ocurriría, ni como persona que conoce a Jesús desde el año 2002, ni como sevillista, ni como presidente del Sevilla, confrontarme con la mayor leyenda del Sevilla FC. Jesús es el jugador con más partidos en el Sevilla, el que más títulos ha levantado y es la mayor leyenda. Yo a Jesús lo quiero, lo respeto como persona y lo admiro, pero tampoco puedo permitir en mi condición de presidente que quede para los anales de la historia que Jesús Navas no sigue en el Sevilla porque el Sevilla no quiere que Jesús Navas siga en el Sevilla. Ha sido un malentendido", subrayaba un Del Nido Carrasco que también ofrece la renovación vitalicia a Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Nemanja Gudelj, Ivan Rakitic y Fernando Reges.

Quique no sigue

Por otra parte, Del Nido Carrasco ha informado de que Quique Sánchez Flores "será entrenador" del equipo hispalense "hasta el próximo 30 de junio y no seguirá en el cargo la próxima temporada", según ha "consensuado ayer" con el técnico madrileño.

ℹ️ Quique Sánchez Flores dejará de ser el entrenador del #SevillaFC al final de la presente temporada.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 18, 2024

El dirigente quiso "dar las gracias a Quique Flores", quien "llegó" en diciembre "en una situación complicadísima y ha trabajado para lograr un objetivo", la permanencia, "del que hasta el más optimista dudaba. El Sevilla siempre será su casa y Sevilla siempre será su ciudad".

Cabe recordar que Quique Flores llegó al Sevilla en diciembre para sustituir al uruguayo Diego Alonso y ha sumado 10 victorias, cuatro empates y nueve derrotas en los 23 partidos oficiales dirigidos.