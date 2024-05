Guarden estas imágenes: ¿Última llegada de Rafa Nadal a Roland Garros?

Rafa Nadal ya está en París y por lo tanto hay que celebrar que un año más, el 14 veces campeón de Roland Garros, pisará la tierra batida de la pista Philippe Chatrier. Aún no sabemos qué nivel mostrará, sin embargo, el simple hecho de verle entrar las instalaciones del torneo vuelve a ilusionar al mundo del deporte en general y al español en particular.

El Twitter oficial de Roland Garros ha dado la bienvenida a Rafa Nadal:

Y así llegó en el coche oficial del torneo:

Rafa Nadal arrives back at Roland Garros. First time he's been back since 2022. Welcome home. 🥹👑 pic.twitter.com/1B6WGO3yTp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 20, 2024

Como hace cada año, Nadal ha saludado a parte del staff de Roland Garros con la mejor de sus sonrisas:

La directora del torneo, la extenista Amélie Mauresmo, confía en ver una gran versión de Nadal: "Son Rafa y Roland Garros, sus historias ahora están estrechamente relacionadas. Físicamente, no tengo la impresión de que haya tenido problemas en los últimos torneos".

Hace unas semanas, Nadal dejó claro cómo afrontaba el torneo que ha marcado su vida: No sé si voy a ser competitivo en Roland Garros. Voy a salir a jugar el torneo pensando que puedo dar mi máximo, que puedo jugar a mi cien por cien y si mi cuerpo no está para ganar ningún partido, pues aceptarlo, pero no salir a la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 por ciento de opciones, lo quiero intentar, pero si hay un cero, no, prefiero quedarme con otro recuerdo".