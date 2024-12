El hijo del malogrado Arnau protagoniza la historia copera más increíble

🧤 Pol Arnau, hijo de Francesc Arnau, se ha cargado al @GironaFC deteniendo un penalti siendo ¡lateral derecho!

🕊️ "Me he acordado de mi padre antes de ponerme en portería. Tengo claro que esto ha sido gracias a él y también que tengo a un ángel en el cielo que me ayuda" pic.twitter.com/3vMN8QONcv