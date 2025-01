Del "parece que las normas no son iguales" al "indignación absoluta": reacciones de los clubes a la cautelar del CSD

😡Iñaki Williams, muy crítico con la Supercopa en Arabia Saudí: "Ha sido como jugar fuera de casa"

👉Sobre su fuera de juego: "Me extraña que se anulen ese tipo de jugadas. No me parece justo"

👉Sobre la cautelar del CSD: "Parece que las normas no son iguales para todos" pic.twitter.com/NS8pxI1bSR