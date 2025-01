Ancelotti, sobre Vinícius y Arabia Saudí: "Creo que elegirá la gloria"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que este miércoles "no" estarán "pendientes" de otros resultados en la última jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que se ahorrarían una ronda si consiguen terminar en el 'Top 8', y ha insistido en que solo estarán "enfocados" en su partido ante el Brest, además de mostrarse convencido de que Vinícius "elegirá la gloria" al dinero de una posible oferta de Arabia Saudí.

"No vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes solamente tras el partido. El objetivo es ganarlo para terminar lo más alto posible en la tabla, y después tendremos el sorteo y a ver qué pasa. Estamos solamente focalizados en el partido, en intentarlo de ganarlo y nada más", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que será "un partido difícil" porque el conjunto francés "lo ha hecho muy bien" este curso, sobre todo en la Champions. "Tiene un punto más que nosotros. Tiene posibilidad de clasificarse bien en la tabla, va a ser un partido con mucho en juego, tanto para ellos como para nosotros. Queremos cerrar bien esta fase de grupos, que ha sido complicada, y terminar lo más alto posible en la tabla", indicó.

"Es un equipo que juega aprovechando la calidad de los jugadores. Tienen un delantero muy alto, muy bueno de cabeza. Juegan mucho por el centro, pero es un equipo que te puede crear problemas a la contra porque tienen extremos rápidos. Es un equipo bien organizado atrás, no es casualidad que haya hecho 13 puntos en esta primera fase, porque ha jugado mejor que el rival. Es un equipo al que respetamos mucho", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico blanco se mostró bastante convencido de su continuidad en el club blanco. "Yo creo que sí, no hay duda en esto. El club y yo queremos seguir lo más lejos posible; si pasa algo raro, podría haber un cambio en este sentido, esto es lo que pasa normalmente en el fútbol. Pero estamos bien, estamos trabajando bien, tenemos confianza, el club tiene confianza en mi trabajo, yo tengo confianza en lo que me aporta el club a mí...", valoró.

"No pensamos en lo que va a pasar en un año, pensamos en intentar hacer una buena temporada. Estamos bien posicionados, a pesar de todas las dificultades, porque muchos se olvidan que faltan todavía muchos jugadores y que están a poco a poco mejorando, demostrando una buena actitud. Tenemos confianza en esta temporada, como hemos tenido en los años pasados", añadió.

Además, no rehusó hablar de la presunta oferta a Vinícius de Arabia Saudí, reconociendo que podría entender que se fuese por una cantidad ingente de dinero. "Yo entiendo todo, en el fútbol entiendo todo. He entendido también que, por ejemplo, Toni Kroos haya dejado el fútbol, cuando lo han entendido pocos. Son tomas de decisiones individuales. Yo veo al jugador feliz, con ganas de ganar, de quedarse aquí, de ganar títulos con el Real Madrid. Yo creo que está pensando en elegir la gloria", expresó.

Sobre el francés Kylian Mbappé, resaltó que "ha necesitado tiempo de adaptación al equipo" y que ahora está "muy bien y muy motivado". "Lo que destaca mucho es que le gusta jugar con el equipo, le gusta jugar con los compañeros. Lo estamos disfrutando, todo el mundo está disfrutando de su calidad", dijo.

"El equipo está mejorando, y aunque no estamos a nuestro mejor nivel, creo que estamos bastante cerca. Tenemos muy claro todos lo que tenemos que hacer. La verdad es que ha mejorado el equipo como equipo, con trabajo colectivo, pero también las individualidades nos están aportando mucho, obviamente sobre todo Mbappé, pero no podemos olvidar lo que ha hecho Rodrygo en este periodo, lo que ha hecho Bellingham, lo que ha hecho Vinicius también. Eso me deja un poco más tranquilo", finalizó.