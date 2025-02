Ancelotti: "A Tchouaméni solo le recuerdo un error claro y grave donde encajamos un gol"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha defendido las actuaciones de Aurelien Tchouaméni como central al asegurar que "siempre ha cumplido" y que "solo" recuerda "un error claro y grave" que les haya costado un gol, durante esta y la pasada temporada. "A nivel defensivo va bien de cabeza, se posiciona bien, tiene conocimientos tácticos, aunque no haya estado tan acostumbrado a jugar en esa posición. Puede ser que haya jugado bien, un poco menos bien o que haya tenido algún problema; pero siempre ha cumplido. Solo le recuerdo un error claro y grave donde encajamos un gol", dijo en rueda de prensa.

Un nivel de Tchouaméni como central que ha sido objeto de críticas, pero el francés seguirá actuando en dicha demarcación ante las bajas de Éder Militao -de larga duración por una grave lesión de rodilla-, Antonio Rüdiger y David Alaba -por lesiones musculares que les tendrán fuera entre dos y tres semanas-.

A pesar de estas ausencias, Ancelotti descartó que vaya colocar a Fede Valverde de central y señaló a los canteranos Raúl Asencio y Jacobo Ramón, además de Tchouaméni, como sus preferidos. "Desafortunadamente en los dos últimos días hemos perdido dos jugadores importantes. Esto no lo contemplamos porque Alaba estaba listo para empezar a jugar e iba a jugar mañana porque tenía buenas sensaciones. Tampoco contemplábamos la lesión de Rüdiger. Es un momento de emergencia que tenemos que aguantar. Son pequeños problemas que retrasan la vuelta de Alaba. Aguantaremos con los jugadores que tenemos. Vuelve Jacobo, que ha estado lesionado mucho tiempo y también puede aportar", declaró.

"Lo que tengo que pensar es en plantear bien las cosas en la emergencia que tenemos. Ya la hemos tenido el año pasado, lo arreglamos bien, y ahora los jóvenes tienen la oportunidad de sacar adelante este momento de emergencia; como hizo Raúl Asencio y como le toca ahora a Jacobo Ramón, en los que confiamos", añadió.

Situación sin Rüdiger que les ha hecho fijarse y preparar más en el balón parado defensivo de cara al partido ante el Leganés. "Hemos entrenado por esto porque la falta de Rüdiger pesa porque es muy bueno de cabeza y el Leganés es bueno a balón parado, defiende muy bien y ha sacado dos resultados óptimos ante Barcelona y Atlético de Madrid. Esta mañana hemos entrenado el balón parado", apuntó.

"Es una eliminatoria, un partido que hay que preparar bien para intentar ganar y llegar a las semifinales. Otros años nos dio muchas alegrías y queremos hacerlo bien también este año", dijo sobre el partido en Leganés.

Además, Ancelotti no quiso comparar el caso del Real Madrid con el del Manchester City en la diferencia a la hora de afrontar las bajas por lesión, ya que el conjunto blanco no ha fichado y el inglés ha desembolsado más de 200 millones de euros en cuatro futbolistas. "Tengo que pensar en el partido contra el City con los jugadores que pueden jugar. Ellos pensaron que era bueno fichar jugadores, pero no quiero comentar esto. El City siempre es un equipo competitivo y ya pensaremos ese partido cuando toque", comentó.

Por otro lado, dio la razón al propio Cristiano Ronaldo, quien en una entrevista reciente en La Sexta, se catalogó como el mejor jugador de la historia. "Cristiano ha marcado una época. Para mí sí ha sido el mejor también porque me ha ayudado mucho con sus goles para estar tranquilo en el banquillo del Real Madrid", aseguró.