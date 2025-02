Cristiano Ronaldo, sobre su salida del Madrid: "En la negociación no se portó tan bien conmigo"

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista en la noche del lunes a La Sexta. La charla fue llevada a cabo por Edu Aguirre, donde estuvieron alrededor de una hora hablando sobre la trayectoria de Cristiano, su legado y, con un poco más de énfasis, sobre su paso por el Real Madrid. Además, el portugués pudo valorar y aconsejar a algunos de los jugadores que hoy visten y maravillan al mundo con la camiseta blanca.

El astro portugués dejó clara su conformidad con el sentimiento que tiene hacia él el madridismo. Cuando el periodista le comentaba lo mucho que le echaban de menos, Cristiano respondía: "A mí me gusta, es mi casa. España, mis hijos crecieron ahí, tengo la mentalidad de ellos, hablo español, mis amigos están ahí, jugué muchos años en el Madrid, fue donde fui más feliz futbolísticamente hablando. Obvio que voy a estar siempre con el Madrid en mi corazón, me alegro de que la gente me siga recordando. He hecho cosas muy importantes ahí, cosas muy bonitas, y por eso la gente no se olvida. Cuando dejas un legado y una marca, la gente no se olvida".

También tuvo tiempo para hablar sobre la autoexigencia que se imponía a sí mismo para ser cada día mejor: "En el Madrid, fallaba una oportunidad o fallaba un penalti y me encerraba en la habitación enfadado conmigo mismo, no me permitía fallar. Me encerraba con la luz apagada, sin cenar, y pensaba: ‘¿Por qué tiraste a la derecha y no a la izquierda? Eres tonto’", se decía a sí mismo Cristiano Ronaldo.

Sobre su marcha del Real Madrid

Por fin llegó el momento que todo el madridismo necesitaba escuchar. Cuando Edu Aguirre le preguntó por qué se había ido del Madrid, el astro portugués contestó lo siguiente: "Quería una etapa diferente en mi vida, mi ciclo ahí, yo creo que ya estaba cerrado. Quería algo diferente, una motivación diferente".

En cuanto a la pregunta de si le desgastó la salida del equipo de Chamartín, sorprendió a todos los espectadores con su respuesta: "No, no me desgastó porque fue algo que yo le dije al presidente, y el presidente (Florentino) aceptó que yo podía salir. Pero en ese momento, cuando estábamos en una fase de negociación, no se portó tan bien conmigo. Lo entiendo porque él lo hace siempre así, y yo ya no podía volver atrás, pues tenía mi palabra dada a la Juventus. Y el presidente quería volver atrás. Fue una larga historia, un desgaste en ese aspecto. Pero yo aprecio mucho a Florentino, es un digno presidente, una persona seria que me trató bien y con quien ganamos muchas cosas juntos. Le tengo mucho respeto".

Su consejo a Mbappé y su opinión sobre Vini Jr

El Bicho aprovechó para darle un consejo al que ahora mismo es considerado su relevo generacional, Kylian Mbappé: "No sabe jugar de delantero, no es su posición. Yo, si estuviese en el Madrid, le enseñaría a jugar de delantero, porque yo no lo era y me acostumbré. Yo, si fuera él, aparecería dentro del área. No estaría dentro del área entre los centrales, tiene que ser un jugador imprevisible". Cristiano, después de esto, se deshizo en halagos hacia el francés y dejó un mensaje para toda la afición madridista: "Cuidad a Mbappé, es muy bueno y os va a dar muchas alegrías".

También se acordó del otro crack del Madrid, Vinícius Jr., y su no Balón de Oro: "Me siento decepcionado con el Balón de Oro por Vinícius. Él lo merecía, es el mejor. Me sorprendió, pero no me sorprende, porque sé lo que hay por detrás. Yo lo merecí dos veces y no me lo dieron".

"Soy el mejor de la historia"

Y para finalizar la entrevista, dejó claro que para él: "Yo soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien con la izquierda, soy rápido, soy fuerte, salto. Decir que Cristiano no es completo es mentira. Soy el más completo. Yo creo que soy el mejor de la historia, yo no vi a nadie mejor que yo, te lo digo de corazón".