El FC Barcelona ha pasado por encima del Valencia CF en Mestalla (0-5) para acceder a las semifinales de la Copa del Rey, en una nueva paliza de los culés al conjunto ché en apenas 11 días, tras el 7-1 de LaLiga EA Sports en Montjuïc y que provocó la ira del feudo valencianista, que optó por silbar y abuchear al palco y, con la mascletà encendida por el senyor pirotècnic Ferran Torres -autor de un hat-trick-, algunos optaron incluso por irse a casa antes de tiempo.

Estará el Barça junto a la Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid en el sorteo de las semifinales, ya a doble partido, de esta Copa del Rey de la que el Valencia se despidió de una manera agria, dura, a costa de unos 'culers' que volvieron a disfrutar de su juego y sus goles en una segunda goleada consecutiva ante los de Carlos Corberán. En la previa, el técnico che aseguró que del 7-1 de LaLiga salió un equipo más competitivo, pero no pudo demostrarlo en el césped.

Cargado de suplentes, porque la prioridad del Valencia es claramente lograr la permanencia en LaLiga EA Sports, los locales se vieron de nuevo vapuleados en apenas media hora. En el duelo liguero de Montjuïc, Fermín López anotó el 4-0 en el minuto 24. Esta vez, fue Fermín el autor del 0-3 en el 23' y Ferran Torres, que cerraba su gran actuación y encendía la 'mascletà' en la que fue su casa -sin celebrar apenas los goles y pidiendo perdón a la afición valencianista-, puso el 0-4 a la media hora. Más de lo mismo.

Fue tanta la sensación de superioridad del Barça que el Valencia, como un juguete roto en manos de su rival, vio a su afición increpar a la directiva, pedir la dimisión de Peter Lim y hasta abandonar las gradas. Al descanso, el abucheo fue general y, pese a que en el arranque de segunda parte parecía que el Valencia mejoraba, el 0-5 de Lamine Yamal en el 59' provocó de nuevo que la grada se encendiera. La manita convirtió a Mestalla en una 'falla' lista para ser quemada tras la pólvora dipositada y encendida previamente por Ferran Torres.

Y sí, el descanso sirvió a Hansi Flick para rotar al equipo -Iñigo Martínez y Gerard Martín entraron por Cubarsí y Balde-, con ese claro 0-4, y al Valencia para tomar aire, reflexionar e intentar cambiar las cosas. Pudo hacerlo a los 2 minutos, pero el gol del recién llegado Umar Sadiq fue bien anulado por un claro fuera de juego. Y poco después provocó un penalti, anulado por estar previamente, de nuevo, adelantado. Un doble aviso para un Barça que optó por seguir con la intensidad y alejarse de la relajación que pudiera meterles en problemas. Algo que ese 0-5 de Lamine, con ayuda de un Dimitrievski que falló pese a no poder haber hecho nada en los 4 tantos previos, se encargó de dejar claro. Este Barça no titubea.

Con más de media hora larga por jugar, Flick empezó a pensar en más cambios -Marc Casadó y Dani Olmo, de vuelta al césped tras lesión- y Corberán en poner una venda a la herida. Pero el balón seguía en juego, rodando, movido por un Barça que con el 'mago' Pedri al mando estaba cómodo. Y la afición blaugrana, con unos 500 presentes en las gradas, completaban con coros de 'olé, olé' la gran coreografía desplegada por los suyos en el verde tapete de juego en que los jugadores blaugranas convirtieron Mestalla.

¿Cómo logró el Barça que Mestalla estallara contra su propio equipo y directiva? A base de goles. Sin más. En una noche durísima de Copa para el Valencia, que ahora sí tendrá un único frente en el que intentar mejorar, la afición culé vio reivindicarse a Ferran Torres, autor de tres goles de bella factura y demostrando tener recursos de sobra para inquietar, cuanto menos, al esta noche ausente Robert Lewandowski. Y fue la constatación de que Fermín López corre, presiona, crea y marca. Con un Lamine Yamal que tiene la flor necesaria para ser un crack mundial.

La noche empezó a verse teñida de blaugrana cuando el valenciano Ferran Torres, en el minuto 3, puso al Barça por delante culminando con un gran desmarque y tiro de primeras entre las piernas de Yarek el gran pase entre líneas de Alejandro Balde. Poco después, Ferran aprovechó un tiro al palo de Lamine Yamal para convertir el rechace en gol (con la espera del VAR, atento a darlo por válido) y Fermín se sumó a la fiesta dejando a Dimitrievski como una estatua, con autopase incliod, en un pase de precisión quirúrgica de Pedri.

Todo ello antes del 'hat-trick' de Ferran Torres, revolviéndose en el área para engañar a todos de tiro cruzado tras una sutil asistencia de Raphinha. A todo ello, el Valencia no daba con la tecla para superar a una adelantada y valiente defensa del Barça que dejaba a Sadiq, primero, y a Rafa Mir después en constante fuera de juego. Por parte blaugrana, Lamine quería su gol y, tras un segundo poste, pudo por fin celebrarlo, no mucho, al ver a Dimitrievski acompañar el balón a sus propias redes. Y no llegó el set en blanco y en contra porque Lamine no afinó para el sexto casi al final del choque. Mestalla ya estaba casi vacío, con su gente deseando no escuchar más goles en contra y pensando en olvidar esta inesperada 'mascletà' encendida por quien fuera 'su' Ferran Torres.



Ficha técnica

Valencia CF, 0: Dimitrievski; Aarons, Mosquera, Diakhaby (Tárrega, m.64), Yarek, Jesús Vázquez; Fran Pérez (Diego López, m.64), Hugo Guillamón (Barrenechea, m.81), Pepelu, Sergi Canós (Iván Jaime, m.72); Sadiq (Rafa Mir, m.72)

FC Barcelona, 5: Szczesny; Koundé (Font, m.79), Eric, Cubarsí (Gerard Martín, m.46), Balde (Iñigo Martínez, m.46); De Jong, Pedri (Casadó, m.64), Fermín; Raphinha (Dani Olmo, m.64), Ferran y Lamine Yamal

Goles: 0-1, m.3: Ferran. 0-2, m.17: Ferran. 0-3, m.23: Fermín. 0-4, m.30: Ferran. 0-5, m.59: Lamine

Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó a Fran Pérez, Sadiq por parte de los locales

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en estadio de Mestalla ante 46.806 espectadore