La cara dura de Pep Guardiola para justificar el enorme derroche de millones en los fichajes de invierno

El Manchester City, que se enfrenta a una durísima sanción de la Premier League por 115 cargos del Fair Play Financiero, ha sido el gran agitador del mercado de invierno con un desembolso brutal de millones de euros: 212 en total con los fichajes de Nico González (60 millones), Omar Marmoush (75), Abdukodir Khusanov (40) y Vitor Reis (37), cuatro refuerzos con los que Guardiola espera reactivar al equipo en lo que queda de temporada.

Cada club gestiona los recursos como le da la gana, pero lo que no es muy admisible es que el City vaya de humilde. Pep Guardiola ha justificado el enorme gasto asegurando que su equipo no se puede comparar con otros grandes clubes de la Premier League: "No estoy de acuerdo, pero mis palabras no convencerán a la gente de que nuestros atributos no son sólo estar en una posición acomodada. En los últimos cinco años, somos el último equipo entre los seis primeros en gasto neto. Incluso después de lo que hemos gastado en este mercado de invierno, estamos lejos del Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, incluso del Liverpool".

Sobre la posible sanción, Guardiola se limitó a asegurar que dará su opinión una vez se conozca la sentencia: "La razón es que hemos vendido mucho en las últimas temporadas pero, aun así, sé lo que la gente dice sobre este club: que siempre se trata 'sólo del dinero'. Respeto a los demás, pero en un mes creo que habrá un veredicto y una sentencia y después sabréis mi opinión sobre lo que ha pasado hasta ahora. Aún así, al final, cada club puede hacer lo que quiera".

Guardiola, un lobo con piel de cordero, ya no engaña a nadie. Su City está construido a base de talonario y no hay ningún problema -siempre que cumpla las normas cosa que está claro que no ha sucedido-, no hace falta que intente dar lecciones morales e intentar minimizar la tremenda fortuna que tiene de dirigir a un equipo en el que si las cosas se tuercen, como esta campaña, tira de talonario y se gasta 212 millones a mitad de temporada.