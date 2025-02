Montse Tomé explica las razones por las que no convocó a Jenni Hermoso: "No fue un castigo"

El juicio contra Rubiales por su beso a Jenni Hermoso ha entrado esta semana en su recta final. Este lunes han acudido a la Audiencia Nacional como testigos Salvador Losa, político del PP del Consell de Ibiza, Montse Tomé, actual seleccionadora absoluta, y Alejandra Hernández, mujer de Rubén Rivera, uno de los acusados. Cabe destacar que en su llegada al juzgado, Jorge Vilda, uno de los acusados, ha agradecido el apoyo que ha recibido de las jugadoras.

Montse Tomé, quien participó en el Mundial como segunda entrenadora de Jorge Vilda, ha declarado que no presenció el beso en la entrega de premios y que habló con Jenni de esto "una vez", aunque sin especificar una fecha exacta: "28 de agosto o por ahí. Una vez regresamos a España". La seleccionadora ha asegurado que no habló con la jugadora en el viaje de vuelta porque "no sabía el alcance de la situación" y "no estuve en ninguna conversación sobre este tema". Asimismo, acudió a la asamblea celebrada el 25 de agosto porque Jorge Vilda le dijo que tenía que ir: "Me llamó para decirme que tenía que estar. Le pregunté el motivo y me dijo que tenía que estar", ha reconocido.

Más allá del episodio del beso

Tomé ha reiterado en numerosas ocasiones que la futbolista no fue convocada posteriormente porque "creo que deportivamente no está en las condiciones para ejercer lo que había que hacer en esa fecha FIFA". Jenni también "estaba viviendo una situación muy desagradable" y "todo influye en el rendimiento deportivo", ha afirmado. Además, ha garantizado que ella es "la absoluta responsable" de esa decisión sin ninguna influencia de Vilda ni de Rubiales. "No fue un castigo", ha matizado.

La seleccionadora ha manifestado que no sabía de la existencia de un protocolo contra el acoso: "Nunca he hablado con nadie de la RFEF sobre esto" y que en el comunicado que sacaron días después manifestaban estar "en contra de la sucedido" y se posicionaban "con la jugadora". Durante la declaración de Montse Tomé, el juez ha considerado "insulsas" algunas de sus declaraciones e "impertinente" varias preguntas de la fiscal a quien ha llegado a increpar: "¿Le pegamos (a Montse Tomé) para que diga lo que usted quiere?".

👨‍⚖️ Sigue el juicio a Rubiales... Montse Tomé está testificando 🗣️ ¿Por qué no convocó a Jenni Hermoso? 👉 ¡Protesto! pic.twitter.com/gbaEhYdOhD — MARCA (@marca) February 10, 2025

A propuesta de la defensa de Rubén Rivera

En esta sesión de juicio, el primero en declarar ha sido Salvador Losa, político del PP del Consell de Ibiza que ha reconocido que el viaje a la isla "era consecuencia de una primera estancia donde se prepararon el Mundial" y "se habló de la posibilidad de que tuvieran en cuenta Ibiza si ganaban el Mundial". Fue durante la celebración del evento y cuando pasan semifinales cuando "yo contacto a Rivera, le felicito y le recuerdo que está abierta" esa oportunidad.

Losa ha dicho que estuvo con el grupo "en varias ocasiones" y que presenció la comida: "Fue un tentempié. Había una recepción oficial después". El conseller ha reconocido que le costaba identificar quien era cada jugadora y por ello no sabe si Rubén Rivera habló con Jenni Hermoso: "Ropa de calle, gafas de sol. No las tenía conocidas. Me costó saber si Rivera se acercaba a una jugadora en particular". Por último, ha declarado que "la Federación no corrió con ningún gasto" del viaje y el objetivo era que las jugadoras disfrutasen.

👨‍⚖️ Juicio a Rubiales por el beso a Hermoso 🗣️ Salvador Losa:"Tras disputar dos amistosos en Ibiza se habló de una posible celebración. En semifinales contacto con Rubén Rivera porque Ibiza quería celebrar incluso el subcampeonato ya conseguido. El viaje estaba programado antes" pic.twitter.com/FJ4aizHcQL — MARCA (@marca) February 10, 2025



La última en sentarse para intervenir ha sido Alejandra Hernández, mujer de Rubén Rivera. El exdirector de Marketing de la RFEF se enfrenta a un año y seis meses de cárcel por un delito de coacciones, misma condena que para Vilda y Albert Luque. Alejandra ha explicado su presencia en Ibiza "porque estaban de vacaciones familiares" ahí ya que el matrimonio tiene un apartamento en la isla.

La esposa de Rivera ha contado que su marido le pidió ayuda "en lo que se pudiera hacer para que las jugadoras pudieran descansar". "Atendí algunas peticiones, me pidieron productos de higiene íntima, bañadores", ha revelado. Alejandra también ha afirmado que no vio a Rivera acercarse a Hermoso, aunque sí marcharse con Ana Ecube, amiga de Jenni: "Bajó con ella en el ascensor". La vista oral continuará el martes 11 a las 10:00 con la declaración de varios testigos.