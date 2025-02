El perito sordomudo distingue "sin duda" las palabras de Rubiales en un vídeo de TikTok: "¿Te puedo dar un besito?"

El expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales se ha sentado este martes para ser juzgado por los delitos de agresión sexual y coacciones tras el beso en los labios que dio a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial en 2023 y que ella asegura que no consintió. Además, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera tendrán su turno como acusados.

En el inicio del día

La sesión ha comenzado con la declaración de dos peritos. El primero ha sido David Murillo, ayudado por una intérprete de signos, ya que el perito "en lectura labial" es sordomudo. David ha reconocido que analizaron "el momento previo al que señor Rubiales le diese el besito" para lo que visualizaron "dos vídeos, uno de RTVE y otro subido en TikTok" y utilizaron "el ordenador y el móvil" para ello. Sin embargo, el de TiTok "fue mejor porque se veían las imágenes más claras y nítidas".

A la hora de analizar, lo que hicieron fue "simplemente visualizarlo y ampliar la imagen para que se vea más de cerca y también un poquito a cámara lenta para detectar lo que se decía en el vídeo", ha afirmado el perito. La conversación duraba "aproximadamente unos dos segundos más o menos" y "no" hay margen de duda a lo que dice Luis Rubiales: "¿Te puedo dar un besito?". En las imágenes en concreto "solo se ve al señor Rubiales, ella está de espaldas", ha asegurado David, quien ha alegado: "No hago valoraciones personales, solo lo que dicen los labios". Asimismo, el perito ha manifestado que es capaz de diferenciar entre ‘besito’, ‘piquito’, ‘bonito’ y ‘poquito’ porque "no hay margen de error".

El segundo perito en intervenir ha sido Abel Baños, "graduado en multimedia e instructor certificado por una empresa llamada Adobe". A Abel se le pidió "proporcionar si hay algún tipo de adulteración del contenido semántico" del vídeo de TikTok, pero él "ni ha visto ni me he preocupado por lo que dice" y la conclusión a la que llegó es que el tramo analizado "no está manipulado". De hecho, ha destacado: "Cualquier adulteración que hubiera en cualquier elemento, destacaría".