El símil al que recurre Rivera en el juicio a Rubiales: "Soy Fernando Galindo: admirador, amigo, esclavo, siervo..."

Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera han acudido a la Audiencia Nacional para declarar como acusados. La fiscal ha mantenido su petición para Rubiales de dos años y medio de prisión por delito de agresión sexual y otro de coacciones. La solicitud de un año y medio de prisión por un delito de coacciones también se ha mantenido para los tres acusados anteriormente citados.

El primero en intervenir ha sido Vilda, el exentrenador de la selección femenina ha asegurado que habló con el hermano de Jennifer porque "quería normalizar la situación" ya que "estaba preocupado por lo que podía pasar en el futuro". Asimismo ha reconocido que no habla con la jugadora desde el Mundial e "igual la tenía que haber preguntado".

"Yo soy Fernando Galindo"

Para finalizar las declaraciones de los tres acusados, se ha sentado en el banquillo Rubén Rivera. El exdirector de Marketing de la RFEF ha reconocido que no fue consciente de la dimensión del tema del beso y que él se encontraba "organizando la fiesta de Madrid y el viaje a Ibiza". Se enteró de la situación en el avión porque "me enseñan un meme sobre el beso" y nadie le dijo que hubiera que preparar una estrategia: "Yo estaba a lo mío", ha asegurado.

Con Jennifer únicamente tuvo "micro conversaciones de 10 segundos, como darla el móvil en el ascensor" y en esos momentos "no la noto mal". Por el contrario, con Ana Ecube, amiga de Hermoso, habló dos veces: "La primera vez ella se acerca y la digo que Luque está viniendo al hotel porque no ha recibido respuesta de Jenni". En la segunda conversación, Ecube accede a hablar con Albert Luque y Rivera le acompaña "porque ella no conocía el hotel" y ha sostenido que "nadie" escuchó la conversación.

El símil al que recurre Rivera al hablar de sus funciones: 🗣️ "Soy Fernando Galindo: admirador, amigo, esclavo, siervo... ¿Qué querían bikinis? Bikinis. ¿Qué querían más ostras en la cena? Más ostras en la cena" pic.twitter.com/mvsQRlzIuE — Libertad Digital (@libertaddigital) February 12, 2025

Respecto a las funciones que desempeñaba ha terminado haciendo un símil: "Yo era el Fernando Galindo en Atraco a las tres. Era admirador, amigo, esclavo, siervo... ¿Qué querían bikinis? Bikinis. ¿Qué querían más ostras en la cena? Más ostras en la cena". A lo que el juez le ha reprochado que debía responder únicamente a lo que se le pregunta porque si "se tira usted hablando diez días, a lo mejor no ha contestado ni a la pregunta". En otra ocasión, el magistrado ha sido directo: "No se traiga un rollo preparado". "Discúlpeme", ha contestado Rivera.