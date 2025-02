En Inglaterra dan por eliminado al Manchester City: "El Real Madrid les abrirá como un cuchillo"

Ni una sola opción le dan al Manchester City de cara al partido de vuelta de 1/16 de la Champions que se jugará la semana que viene en el Santiago Bernabéu. En Inglaterra ven ya eliminado al equipo de Guardiola y grandes exfutbolistas, ahora comentaristas, creen que encima el Real Madrid hará sangre.

Wayne Rooney, ex del United, no ve al City con opciones: "El City fue muy ingenuo, especialmente al final del partido. Los jugadores se miraban entre sí, sin creer los unos en los otros, y eso es algo que preocupa a Pep".

Rooney incluso criticó a Guardiola: "Akanji no es lateral derecho, Rico Lewis todavía es un jugador joven y juega en diferentes posiciones".

Por otro lado, Paul Merson, exjugador del Arsenal lo tiene claro: "No les doy ninguna oportunidad en el partido de vuelta. He visto lo suficiente en el Real Madrid para saber que pueden abrir el Manchester City como un cuchillo en la mantequilla", comentó en Sky Sports.

Por último, Alan Shearer, ex del Newcastle, también dejó patente que no ve esperanzas para el Manchester: "Con 2-2 aún habría esperanzas, pero sería un milagro si el Real Madrid no pasara. La confianza del City debe estar totalmente destruida. Está casi acabado, no del todo pero casi".

