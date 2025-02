El irónico spot de Mapi León y Dani Alves que ahora se les vuelve en contra

Un debate emergente se abre en el equipo blaugrana. Mapi León ha acaparado titulares recientemente debido al instante protagonizado junto Daniela Caracas en el pasado derbi catalán. A través de un vídeo difundido a través de las redes sociales se ve a la futbolista del FC Barcelona tocar los genitales a la rival y hacer una pregunta despectiva.

En esta ocasión, han saltado las alarmas por otro vídeo en el que la internacional española aparece junto a Dani Alves. Ambos fueron las dos caras principales de una campaña del Barcelona para apoyar la lucha contra el acoso y la LGTBIfobia. La grabación se realizó en mayo del 2022, cuando tanto Mapi León y Dani Alves militaban en las filas del club catalán.

El lema del spot fue #StopLGTBIfobia y comenzaba con las palabras de Mapi León: "Les diría que al final, no están solas. Somos muchas del colectivo (LGTBIQ+) que estamos peleando cada día". La jugadora se ha mostrado en redes sociales con su pareja Ingrid Engen, quien también forma parte del vestuario culé. "Yo prefiero vivir la vida tal y como soy. Si la cuestión es que no entiendo cuál es el problema de no aceptar a los demás. Yo no me meto con nadie porque sea diferente a mí", proseguía.

"Que todo el mundo acepte a todos tal y como somos", pedía la española. Para finalizar su reflexión en el vídeo con la siguiente conclusión: "Obviamente esto es maravilloso, que yo en este club, en el FC Barcelona, pueda dar este tipo de mensajes a todas las personas y a todos los seguidores".

El brasileño Dani Alves decía: "Yo creo que vivimos en un mundo donde tenemos que practicar un poco más de respeto. Tenemos que practicar el amor. El deportes está para todo el mundo, la sociedad está para todo el mundo". Y completaba sus palabras con: "Es el mensaje, que ellos sean lo que quieran, pero que sean felices. Sobre todo con ellos mismos".

Ambos deportistas finalizaban el minuto del vídeo con la misma frase: "Contra la LGTBIfobia, todos y todas jugamos en el mismo equipo", Mapi León en español y Dani Alves en brasileño. Unas declaraciones que han levantado un gran revuelo entre aficionados y usuarios.

Cabe recordar que Dani Alves fue condenado por una agresión sexual en marzo de 2024, aunque pudo pagar la fianza para salir en libertad vigilada. El brasileño debe presentarse semanalmente en la Audiencia de Barcelona y actualmente tiene retenidos sus pasaportes.