José Manuel Munuera Montero, el árbitro que el pasado sábado pitó el Osasuna-Real Madrid en El Sadar (1-1), expulsando a Jude Bellingham con roja directa y escamoteando tres posibles penaltis a favor de los blancos, está siendo investigado por el Comité de Cumplimiento Normativo de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por un posible conflicto de intereses. Una investigación que se produce después de salir a la luz que Munuera es socio propietario de Talentus Sport Speakers SL, una empresa que, según algunos medios, tiene entre sus clientes a organismos como LaLiga, la UEFA, la propia RFEF o a clubes como el Atlético de Madrid, el Manchester City, el París Saint-Germain y el Aston Villa.

La noticia de la investigación al colegiado andaluz, de 41 años, ha sido adelantada por el diario As y confirmada por varios medios, entre ellos Libertad Digital. Ahora será el Comité de Cumplimiento de la RFEF el que investigará si Munuera Montero se ha saltado o no el estatuto colegial y el código ético al no informar a sus superiores de una posible incompatibilidad entre su labor como árbitro y su participación en una empresa que es cliente de varios clubes y organismos.

Evitar otro caso Piqué

Este mismo lunes, Munuera borró de sus redes sociales todo rastro de su relación con la empresa Talentus Sport Speakers SL.

Cabe destacar asimismo que el actual contrato profesional del arbitraje habla de exclusividad pero no impide que un colegiado pueda tener participaciones en otras empresas, como sería el caso. Con la llegada de Rafael Louzán a la presidencia, la Federación Española ha aprobado unos Estatutos en su última Asamblea que prohíben cualquier relación comercial desde el estamento federativo con un futbolista o deportista en activo para que vuelva a suceder lo ocurrido hace unos años con Gerard Piqué, al llevarse comisiones millonarias por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, junto con el expresidente de la RFEF Luis Rubiales, mientras era futbolista en activo.

La de Munuera no es la misma situación que la de Piqué, pero el Departamernto de Integridad del ente federativo quiere estudiar su caso en aras de una total transparencia en el fútbol español.

Charlas ajenas al fútbol

Sin embargo, según asegura el diario Mundo Deportivo, la empresa de Munuera, Talentus Sport Speakers SL, está dedicada a la formación mediante la impartición de charlas sobre materias ajenas al fútbol. El rotativo catalán añade que esta empresa no ha trabajado directamente desde su fundación con ningún club, LaLiga, la UEFA o la Federación, como se le ha pretendido relacionar.

Lo que sí haría Talentus Sport Speakers -y de ahí el motivo de la confusión y es lo que va a analizar la RFEF- es hacerse eco en su plataforma de todas las ofertas de trabajo que puedan aparecer en las entidades deportivas pero sin participar en los procesos de selección. Eso explica que aparezca la vinculación a todos los organismos citados anteriormente.

Mientras dure el proceso de investigación, Munura no será designado para pitar ningún partido de LaLiga EA Sports.

Según señala la RFEF, el colegiado, que fue informado de la investigación desde el inicio del proceso, está aportando "toda la documentación que se le ha requerido hasta el momento desde la RFEF". "En cuanto finalice este análisis, que se va a llevar a cabo con todas las garantías necesarias, se harán publicas las conclusiones. Durante este periodo el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF no le designará para ningún partido", concluyó.