El Real Madrid jugará esta noche ante la Real Sociedad en el Reale Arena, en la ida de semifinales de la Copa del Rey, sin el concurso de tres titulares habituales como son el delantero francés Kylian Mbappé, el centrocampista uruguayo Fede Valverde y el portero belga Thibaut Courtois.

Mbappé se queda finalmente fuera de la lista de convocados de Carlo Ancelotti después de no haber entrenado el martes tras quitarse una muela, mientras que Valverde no viajará probablemente para tener descanso y recuperar fuerzas y Courtois no ha entrado en ninguna convocatoria del torneo. También será baja el defensa Jesús Vallejo, que según informó el Real Madrid, sufre "una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda".

De este modo, el técnico italiano, que sí recupera al centrocampista inglés Jude Bellingham, que está sancionado en LaLiga EA Sports, completa su lista con jugadores de la cantera como el delantero Gonzalo García, héroe de la anterior eliminatoria ante el CD Leganés, y el centrocampista Chema.

La lista completa es la formada por Andrey Lunin, Fran González y Sergio Mestre como porteros, David Alaba, Lucas Vázquez, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Raúl Asencio como defensas, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos y Chema Andrés como centrocampistas, y Vinícius Jr, Rodrygo Goes, Endrick, Brahim Díaz y Gonzalo García como delanteros.