Javier Dorado Bielsa, el exjugador de equipos como Real Madrid, Mallorca o Sporting de Gijón, entre otros clubes, ha fallecido como consecuencia de una larga enfermedad, según ha informado la Cadena Ser de Baleares.

El inicio de la carrera futbolística del defensa fue en la cantera del Real Madrid y llegó a debutar con el primer equipo en un partido de Copa del Rey frente al Valencia en 1999. En la temporada siguiente, Javier Dorado se proclamaría campeón de Europa en París ante el equipo ché y jugó siete partidos a las órdenes de Vicente del Bosque.

El Salamanca y el Sporting – clubes en Segunda División – abrieron las puertas al jugador, que recaló en ambos equipos en calidad de cedido y finalmente fue traspasado al Rayo Vallecano en el verano de 2002. En la siguiente temporada, el futbolista volvió a la plantilla del Sporting donde permaneció tres campañas más.

En 2009 se apartó temporalmente del fútbol y en 2011 firmó una campaña con el Atlético Baleares en Segunda B. En 2012 acabó dejando a un lado los terrenos de juego y colgando las botas a los 35 años. A lo largo de su trayectoria disputó 308 partidos, incluyendo 16 en la Primera División, y marcó 4 goles.

Diez años más tarde comenzó su lucha particular contra la leucemia y en 2024 recibió un trasplante de médula ósea en el Hospital Son Espases de Mallorca. Fue su hermana la donante y el soplo de esperanza tras la cuarta recaída en la enfermedad.

"Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza" afirmó en unas declaraciones a La Nueva España en junio de 2024, después de la intervención en mayo. En esa misma entrevista, Javier Dorado aseguró que su meta era "vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento".

La reacción a la triste noticia

Las muestras de apoyo y cariño a sus familiares no se han hecho esperar por parte de la mayoría de los equipos en los que Javier Dorado defendió la camiseta. El primero en hacerse eco de la noticia ha sido el Mallorca, isla en la que residía actualmente. El Real Madrid también se ha sumado para "expresar sus condolencias y su cariño".

Lamentamos profundamente la pérdida de Javier Dorado, exjugador del club. Mandamos nuestro pésame a su familia y seres queridos 🖤 pic.twitter.com/oNVK9fcyuk — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 27, 2025

El Sporting de Gijón, otro de los clubes en los que militó y que hoy recordaba la marcha de Quini hace 7 años, se han unido "al dolor de sus familiares y seres queridos", a los que han enviado "su más sentido pésame" y han recordado su etapa sportinguista.