Carlo Ancelotti estaba muy enfadado este sábado tras ver cómo su equipo, el Real Madrid, hacía aguas ante el Betis en el Benito Villamarín (2-1). Los visitantes se adelantaron con el tanto de Brahim Díaz, pero los verdiblancos, liderados por un magistral Isco Alarcón, volteaban el marcador con goles de Johnny Cardoso y el propio Isco, transformando un penalti de Rüdiger sobre Jesús Rodríguez, la nueva sensación bética a quien comparan con el mismísimo Joaquín en Heliópolis.

"Si jugamos así, no vamos a ganar el martes (al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, en la ida de octavos de final de la Champions), esto está bastante claro. Este partido nos sirve para despertarnos, de lección para el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba mucho más ordenado, mucho más compacto; pero hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores", comentaba Ancelotti en la rueda de prensa posterior al choque en el Benito Villamarín.

❌ ''Si jugamos así no vamos a ganar el martes''. Ancelotti. #DeportePlus pic.twitter.com/qbcPkVDoGF — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 1, 2025

"Creo que hemos empezado bien y después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial, a nivel de actitud y compromiso. Se nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros y que ha merecido ganar", admitió el entrenador italiano.

El análisis de Carletto

"Lo que ha pasado es esto: el ritmo inicial, la buena posición en el campo de los primeros 20 minutos no hemos sido capaces de tenerla en todo el partido. Después poco a poco hemos empezado a perder el balón", subrayó Ancelotti. "Hemos perdido 27 balones en la primera parte, demasiadas pérdidas. Y el Betis ha vuelto a entrar dentro del partido", explicaba el entrenador del Real Madrid, que mediada la segunda parte sustituyó a una de sus grandes estrellas como es Kylian Mbappé, pensando quizá en ese inminente derbi europeo del martes contra el Atlético.

"Él ha tenido este problema (con una muela), no ha entrenado mucho y no estaba a su mejor nivel. Para evitar problemas he preferido quitarlo y meter a Endrick, que está en una buena dinámica. Por el problema con el diente, ha entrenado poco y no estaba en su cien por cien", reiteró Ancelotti sobre los problemas de Mbappé esta semana.

"La línea de arriba sirve para, cuando tú no puedes presionar, cortar pases entre líneas. Y cuando tú estás bien, como en la primera parte, meter presión a los cuatro de atrás. En la primera parte lo hemos hecho bien, en la segunda parte... los primeros 20 minutos bien hecho y después los otros 70, mal", concluyó un Ancelotti visiblemente enfadado.

Las bajas, determinantes

Pero, ¿por qué jugó el Real Madrid tan mal en Heliópolis, especialmente a partir del minuto 20? Además de la reacción del Betis, los merengues pegaron un bajón alarmante que su rival aprovechó a la perfección, con Isco haciéndose dueño y señor del partido.

El Madrid no tiró ni una vez a puerta en toda la segunda parte y casi nunca llevó peligro a la portería defendida por Adrián San Miguel. Muchas veces las bajas suenan como excusa, pero Ancelotti tenía tres (casi) de golpe de cara a este partido en el Villamarín: Jude Bellingham por sanción —ya ha cumplido el segundo de los dos partidos de castigo— y Fede Valverde y Dani Ceballos por lesión.

Tres bajas capitales para Ancelotti. Aunque el técnico italiano suplió bien la ausencia de Bellingham —un auténtico súper clase que dota de muchísimo talento y calidad al equipo— el pasado fin de semana ante el Girona (2-0), estas dos bajas de Valverde y Ceballos han terminado pesando como una losa.

En el caso del uruguayo, su ausencia se antoja casi más importante que la de cualquier otro: no sólo por su polivalencia, sino por el alma y entrega que pone en cada partido.

También la de Ceballos es una baja capital. El utrerano, bético casi desde la cuna y que estaba presente en el Villamarín para ver a sus dos equipos, se había hecho con todo merecimiento un hueco en el once titular de Ancelotti, pero ahora va a estar dos meses de baja por una inoportuna lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda, que sufrió el pasado miércoles en el tiempo de descuento del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Reale Arena (0-1).

Un contratiempo que le llega al sevillano cuando estaba en su mejor momento y que priva a Carletto del equilibrio que había encontrado en el centro del campo. Y es que el Madrid carecía de bastante orden en el primer tramo del curso tras la retirada de Toni Kroos. Ceballos había devuelto ese orden a la medular blanca y ahora, con su baja, pone en un serio problema a Ancelotti cuando el equipo afronta la parte decisiva de la temporada, empezando por el derbi de Champions del martes contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.