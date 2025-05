El Athletic buscaba una remontada épica en Old Trafford con la ilusión de poder jugar la final de la Europa League 13 años después. Y, con el resultado en contra de la ida (0-3) era muy complicado tomar el ‘Teatro de los sueños’… pero los leones pelearon hasta el final.

Pero, en el minuto 73 de partido, y con un resultado de 0-1 a favor de los españoles llegó la jugada polémica. Jugada que,en el momento, pasó totalmente desapercibida para el árbitro que ni pitó falta, ni mostró cartulina de ningún color. Beñat Prados, que había entrado en sustitución de Galarreta, tuvo que retirarse del encuentro tras sufrir una durísima entrada del central Lindelof.

Posteriormente, en sus redes sociales, mostró las consecuencias de la entrada…. Y su enfado. "No hay roja, no hay amarilla, no hay falta... Jueguen". Tal fue el daño que Beñat tuvo que recibir puntos de sutura, le obligó a salir del campo y convierte al navarro en duda de cara al choque del domingo en San Mamés frente al Alavés. Por su parte, el entrenador Ernesto Valverde también se refirió a la jugada: "No sé si la jugada puso ser expulsión".

Storie de Beñat Prados en el que se ve la herida sufrida en el partido.

Las quejas de Prados como consecuencia de esta entrada fueron evidentes en el momento de ser sustituido. No solo el dolor hablaba sino la rabia de que no hubieran pitado ni falta… El centrocampista navarro mostró su malestar con el equipo arbitral al haber dejado pasar por alto la misma.

Parte médico del jugador

Por si fuera poco el escándalo en las redes sociales, el jugador es duda para el encuentro del fin de semana. De hecho, el Athletic ha publicado a primera hora de la mañana el parte médico sobre el estado del centrocampista navarro. "El centrocampista navarro sufrió una dura entrada que no tuvo ningún tipo de sanción por parte del árbitro (ni del VAR) y que le provocó una herida inciso-contusa en la cara anterior de pierna derecha. Queda pendiente de evolución", señala dicho comunicado.

Recordemos que en la noche de ayer, Beñat Prados, que necesitó puntos de sutura en el corte que le provocó Lindelof, tuvo que dejar el partido en el minuto 73 tras el entradón de Lindelof. Poco después, su entrenador, Ernesto Valverde informó que "Beñat Prados tiene un golpe muy fuerte en la tibia y una herida profunda".

Además, los compañeros de Beñat también quisieron comentar la polémica jugada… "Por lo que he visto en el campo me ha parecido una entrada bastante fea. Sólo hay que ver la herida que tiene", comentó su compañero Mikel Jauregizar en zona mixta.