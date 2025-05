El debut amargo de Víctor Muñoz: ex del Barça, criado en Nou Barris y blanco de insultos tras fallar en Montjüic

Una pesadilla en mitad del sueño. El canterano del Real Madrid protagonizó un jugada en El Clásico que empañó su debut con el primer equipo. Con 21 años, Víctor Muñoz saltó al terreno de juego en el minuto 88 con el marcador 4-3 y tuvo la oportunidad de igualar el marcador. Sin embargo, el joven nacido en Barcelona falló en un mano a mano contra el guardameta Szczesny, quien quedó vencido en el suelo, pero Víctor envió el balón lejos de la portería blaugrana.

Tras su error inmediatamente al salir al césped, las publicaciones del futbolista en redes sociales se llenaron de insultos y mensajes de odio. Esto provocó que Víctor Muñoz desactivase los comentarios para evitar que siguieran llegando todo tipo de comentarios, entre los que se le llegó incluso a culpar de la derrota. "No mereces llevar esa camiseta", "Retírate, parece que le vas al Barça", "Tu primer y último partido con el Real Madrid" o "No puedes fallar eso, que te vendan ya" son algunos de los mensajes. Unas palabras que, tras bloquear los comentarios, comenzaron a llegar a los perfiles de Víctor Muñoz, cantante venezolano.

Apoyo en medio de la tempestad

No todo fueron críticas, parte de la afición blanca restó importancia a las personas que dirigían mensajes hirientes al joven canterano. "Este es Víctor Muñoz, pedazo de sub******** que toca leer, ni medio partido del Castilla os habéis visto. Ahora va a ser su culpa por no solucionar un partido en 5 minutos", comentó un aficionado junto a un vídeo de sus jugadas.

Otro aseguró que "Víctor Muñoz merece tener una oportunidad en condiciones para demostrar quién es" y "quien se atreva a mencionarlo para echarle mierda no merece ser llamado madridista". En línea a estos dos mensajes: "El 99% de esta gente no ha visto ni un solo minuto de Víctor Muñoz esta temporada. Qué ignorantes y qué sinvergüenzas. Es muy fácil pedir cantera, pero cuando hay oportunidades y se falla, son a los primeros que machacan".

Su trayectoria

Nació en la Ciudad Condal y llegó a la cantera del Real Madrid en 2021 procedente del Damm, equipo del distrito de Nou Barris. Antes de su llegada al club blanco pasó por la cantera del FC Barcelona, entre 2014 y 2017, después de formarse en el club de fútbol San Gabriel.

Dio el salto al RM Castilla entrenado por Raúl González en la pasada temporada, donde el jugador alterna entre la posición de delantero y extremo y destaca por su gran velocidad y desborde. Además, ha firmado 10 goles y siete asistencias. Unas actuaciones que le han llevado a llamar la atención de Ancelotti para llegar a debutar en un escenario como Montjüic.