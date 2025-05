Tremendo enfado de Eder Sarabia: "Tenemos que tragar la mala hostia..."

El Huesca firmó este sábado una victoria por 2-1 en el tiempo añadido (m.94) ante el Elche que le mantiene en la lucha por disputar la promoción de ascenso a Primera División y frenó al conjunto ilicitano, que ahora es segundo y pagó muy caro la polémica expulsión de Germán Valera en el 58’, por doble amarilla. Entonces el Elche iba ganando por 0-1 con más de media hora por delante.

Una acción que irritó al entrenador del cuadro visitante, Eder Sarabia, que no dudó en mostrar su tremendo enfado con el árbitro Cid Camacho.

"La expulsión no es rigurosa porque ninguna de las dos amarillas es falta. Los que no queremos que se exagere somos los tontos. Y Javi (Hernández) llevaba todo el partido engañando. Parece que los árbitros no conocen a los jugadores. Germán le pone un poco el brazo, Javi hace como que le ha matado y le sacan la segunda amarilla. Nos estamos jugando la vida", declaró Sarabia, quien siguió su crítica hacia el colegiado segoviano.

''Que traguemos la mala hos*** que tenemos...''. 🗣️ Eder Sarabia. #DeportePlus pic.twitter.com/db5PFm9Zmj — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 17, 2025

"A principio de temporada nos dijeron en las charlas que para una expulsión había que hacer muchísimo más", dijo el preparador bilbaíno, a quien le pareció "increíble" que minutos después le perdonaran una expulsión al azulgrana Óscar Sielva. "Nos estaban friendo a hostias. Cada jugada en la que superabas al rival es falta. La primera entrada que hace Sielva, con el jugador fuera, no tiene ningún sentido. Luego pega otra hostia y ni amarilla", lamenta.

"El que no se tira, engaña ni exagera e intenta favorecer el juego y el trabajo de los árbitros es el tonto. El otro día el Huesca se quejó y pasó esto. El árbitro quiere acertar, pero no lo hizo. Y con lo que nos estamos jugando, es muy grave", expone Eder Sarabia.

En cualquier caso, el técnico del Elche se centra en las dos últimas jornadas y no piensa en otra cosa que no sea el ascenso a LaLiga EA Sports. "Nos estamos jugando la vida (...) Tenemos que tragar la mala hostia que teneos y la injusticia que hemos sufrido hoy; tenemos que mirar hacia adelante y poner toda esa mala hostia en ganar al Málaga", apuntó visiblemente enfadado.