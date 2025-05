¿Fichará el Real Madrid a Nico Williams?: un ex del Athletic le manda un mensaje

Bomba de Marca con el posible fichaje de Nico Williams por el Real Madrid. Se habla del pago de la cláusula del león, que son 58 millones de euros, pero aún no hay nada concreto. Mientras todo esto estallaba este mismo lunes en Bilbao se jugará la final de la Europa League entre Tottenham y Manchester United. Un ex de los Spurs y del Athletic ha hablado sobre la final y sobre Nico.

"Está claro que es un jugador diferencial. Le aconsejo que decida con el corazón y que, si se va, salga bien del Athletic", comentó en Radio Marca, Fernando Llorente, campeón del mundo con España en 2010 y uno de los mejores delanteros españoles de los últimos años.

Respecto a su propia salida del Athletic, Llorente reconoció que las relaciones con el club no son las mejores: "Hubo varias oportunidades para volver, pero alguien dentro de la directiva no quiso. No me dejarán ayudar al equipo de mi vida".

En cuanto a la final, Llorente mostró todo su apoyo para que el Tottenham gane su primer título, algo que no pudo hacer en la final de la Champions de 2019 ante el Liverpool en Madrid, concretamente en el Metropolitano.

"Es una familia, me sentí como en casa. El Manchester United está más acostumbrado a ganar títulos y tiene más experiencia en este tipo de partidos. Ahí estaré animando al Tottenham, ojalá hagan un partidazo", sentenció Llorente.