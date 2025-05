Sergio Reguilón es un jugador español, canterano del Real Madrid, que actualmente milita en las filas del Tottenham. La curiosidad es que, a pesar de no haber sido inscrito, el madrileño ha recibido la medalla de campeón de la UEFA Europa League.

Él mismo reconoció esta noticia en una entrevista post partido. Recordemos que el Tottenham ganó 1-0 al Manchester United en Bilbao. Reguilón confirmó: "Yo no estoy inscrito, pero han traído medallas para todo el mundo".

Pero, ¿por qué tuvo medalla un jugador no inscrito? Al parecer, según el propio defensa "me dijeron que tenían 50 medallas para toda la gente que venía… y aquí estoy con mi medalla igual aunque no haya jugado".

No debemos pasar por alto que la presente temporada Reguilón apenas ha jugado 6 partidos con el Tottenham y, a pesar de eso "me he quedado con una medalla... Esta es para siempre. Tengo la colección". "He ganado una con el Sevilla jugando todos los partidos. Cosas del fútbol", recordó el internacional español, que ganó la UEFA Europa League con el equipo hispalense en 2020.

Y, ¿ahora qué?

La etapa de Sergio Reguilón en la Premier League está a punto de llegar a su fin. Desde su llegada en el año 2020 parece que el español no ha encontrado su sitio en Londres y ha estado cedido en el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Brentford. Ahora, el 30 de junio finaliza su contrato y podrá decidir cuál será su futuro próximo. Tengamos en cuenta que no cuenta para Ange Postecoglou y este curso es el año más difícil que le ha tocado vivir. Pese a todo, tiene cartel y varias 'novias' llaman a su puerta.