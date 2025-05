¿Quería seguir Modric un año más en el Real Madrid?

Pedja Mijatovic conoce muy bien a Luka Modric y sabe que el croata, que abandonará el Real Madrid a final de curso, quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Incluso quería seguir haciéndolo un año más en el Real Madrid, como bien comentó Pedja en la Cadena Ser.

"Estoy un poquito triste por la noticia. Todo tiene su comienzo y su final. Se va uno de los más grandes. Luka tiene la edad que tiene y Modric quería seguir un año más en el Madrid y llegar bien al Mundial de 2026", comentó el goleador de la Séptima.

Para Mijatovic, el destino de Modric no pasa por salir de Europa: "Conociendo a Modric creo que no irá a una liga exótica. Luka quiere competir y estar bien, y eso se lo pueden dar las cinco grandes ligas".

"Le veo jugando en Europa: en Inglaterra, Italia o Alemania. Tú no sabes cómo piensa este chico. Con la edad que tiene, con todo lo que ha conseguido, el hambre que tiene por hacer cosas... No lo he visto en mi vida", recalcó el exjugador blanco.