Casadó niega haber subido la foto que enfadó al independentismo: "A mí las redes me las llevan"

Una publicación con mucho recorrido. El pasado mes de marzo, Marc Casadó recibió la llamada de seleccionador De la Fuente para acudir con el combinado nacional a disputar los partidos correspondientes a los cuartos de final de la Nations League. Debido a unas molestias en su rodilla derecha, el centrocampista no se unió a la convocatoria y en su lugar entró Áleix García.

Hubo tiempo para que la polémica surgiera en torno a su figura. Casadó publicó un stories en Instagram en el que aparecía vistiendo la camiseta de La Roja en un partido junto a los emojis de un corazón y la bandera de España. Algunos de sus seguidores más independentistas pidieron que el joven catalán fuese sentado en el banquillo y Frankie De Jong fuese titular, incluso echaron las culpas de lo sucedido a Puigdemont.

El origen de la foto

En una entrevista realizada en el podcast La Sotana, Marc se quiso desmarcar directamente de esta publicación afirmando que él no tiene nada que ver con la foto que se viralizó: "Me escribió mucha gente. A mí las redes me las llevan, yo muchas veces no cuelgo las cosas. Aquella tarde estaba entrenando y lo hicieron ellos", aseguró rotundo.

Aunque por otro lado reconoció y reafirmó lo que el mensaje transmitía, esa emoción de representar a la selección y aspirar a títulos internacionales: "Pero es verdad que cuando te llama la selección es una cosa que te da mucha alegría. Todo el mundo tiene ganas de ir y jugar contra otros países y el sueño de jugar un Mundial o una Eurocopa y ganarla como han hecho ahora hace poco".

"Tú no tienes por qué sentirte español para jugar con la selección española", añade Joel Díaz. "¿Irías a jugar o no?", le pregunta Marc. Y a pesar de que intentan de nuevo que se posicione, el catalán lo evita. No es la única polémica en la que Casadó es el centro de atención. Durante la final de la Copa de Rey frente al Real Madrid celebrada el pasado mes de abril en La Cartuja, al jugador criado en La Masía se le pudo ver pitando el himno del Real Madrid instantes previos a que diese comienzo el partido.