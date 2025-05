El Betis vivió su primera final europea y no pudo conseguir su ansiado primer título continental. Desgraciadamente los de Manuel Pellegrini fueron arrollados por el Chelsea en la segunda parte tras firmar un brillante primer tiempo (se fueron ganando 1-0 al descanso y terminaron perdiendo 1-4).

Tras la desilusión bética llegó la puntilla a una noche para olvidar. El Sevilla -que ha firmado una temporada desastrosa y al que solo las ayudas del VAR han salvado de llevarse un susto mucho mayor en forma de descenso al infierno de segunda- publicaba un tuit que se hacía viral a los pocos minutos.

El club hispalense, nada más terminar la final de la Conference entre el Betis y el Chelsea, ha contestado en redes sociales a una publicación del equipo inglés en la que celebraba la victoria ante los verdiblancos.

Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico.#UECLfinal https://t.co/86UvEcocj1 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2025

La cuenta oficial en 'X' del Sevilla mandó una felicitación al que fue su jugador, aprovechando un tuit del Chelsea en el que celebraba la victoria en la final. "Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico", han escrito los hispalenses.

La respuesta del presidente del Betis

Ángel Haro no dudo en contestar a su eterno rival en ‘El Partidazo’

🤬 Ángel Haro, presidente del @RealBetis, responde a la felicitación del @SevillaFC a Enzo Maresca 🚨 En directo en @partidazocope, con Juanma Castaño 😱 "Yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/CgMf0giPEJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 28, 2025

"¿El Betis habría hecho eso?", le preguntaron. "Pues si dependiera de mí, no, pero bueno, no sé, si hay alguien de la organización que lo hace, pues no me gustaría. Pero bueno, ya digo, ni lo he visto, ni sé exactamente qué es lo que han puesto. ¿Es un tuit oficial del club?", quiso saber Haro. Y cuando le confirmaron que sí había sido la entidad hispalense, respondió: "Pues nada, yo también felicito al Sevilla por quedarse en Primera este año".

Lo cierto es que Maresca cambió el partido con sus cambios en una segunda parte que fue un infierno para el equipo verdiblanco. El Chelsea se lleva el único trofeo europeo que le faltaba en sus vitrinas, ya que además de esta Conference League, ha ganado al menos una Copa de Europa/Liga de Campeones, Recopa, Copa de la UEFA/UEFA Europa League y Supercopa de Europa.

El tuit del Sevilla ha recibido múltiples críticas del mundo del fútbol, calificando de poca clase y muy mala baba a un equipo hispalense que no está, precisamente, para tirar cohetes.