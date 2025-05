La final de la Copa del Rey entre Real Madrid y FC Barcelona es de las que todavía se recuerdan…. Especialmente por la polémica que envolvió el partido. Lo que es innegable es que los de Hansi Flick lograron vender a los de Ancelotti y se llevaron el título español gracias a un gol de Jules Koundé en el minuto 155. Este triunfo fue uno de los más celebrados tanto por la afición como por los futbolistas culés.

Pero, uno de los momentos más destacados, que en primera instancia pasó algo desapercibido fue durante el calentamiento antes del partido de los futbolistas del Barça. En ese momento se encontraba sobre el terreno de juego también Marc Casadó, que no pudo jugar debido a una lesión. Pues bien, el mencionado futbolista, fue captado por las cámaras pitando el himno del Real Madrid, algo que en el momento quedó en un segundo plano y que poca gente comentó…

No obstante, en poco tiempo se terminó haciendo viral recibiendo el alago de los culés y la reprimenda de los madridistas. Ahora, cuando ha finalizado ya la temporada, Marc Casadó responde en el podcast La Sotana a todo lo que sucedió aquel día.

"Te quería preguntar si te consideras antimadridista, pero no te lo preguntaré, porque el día de la final de la Copa del Rey vi un vídeo grabado por un amigo mío en el que se te ve silbando muy fuerte el himno del Real Madrid... Presuntamente...", le comentaron a Marc Casadó. Al recibir esta pregunta el canterano culé no tuvo más remedio que contestar directamente: "Presuntamente no. Se veía en el vídeo".

Entonces, ¿es antimadridista Marc Casadó? ¿Y antiespanyolista? Pues bien, la respuesta del catalán es que "no se puede decir que sea anti, que si no nos regañan... Pero no son los equipos que mejor me caen". Estas preguntas terminaron con gritos de "¡puta Real Madrid!" del público mientras el jugador culé y los colaboradores del programa reían.

Hablando de la Copa del Rey, la celebración en la Plaza de Canaletas también fue muy polémica…. Casadó se sincera y reconoce que se acordó después con un amigo. "Tenía ganas de más fiesta", afirmó, exponiendo que cuando quiso ir hacia el coche se dio cuenta de que no era capaz. Por otro lado, desveló que desconoce quiénes fueron las personas que le escoltaron hacia la plaza.

Esta actitud de los integrantes del podcast no ha sentado bien en las redes sociales y, algunos de los usuarios recriminaban los hechos. "Ni siquiera cuando ganan se olvidad del Rea Madrid, vaya obsesión", "¿Estos son los valores de la Masía?", "Marc Casadó es un niñato independentista que ni respeta al Madrid ni respeta a España" o "Madre mía si esto lo hiciera Vinicius" son algunos de los comentarios que inundan las redes.

Pero no solamente habló del famoso video pitando el himno del Real Madrid sino que tuvo tiempo para elogiar a su compañero, Lamine Yamal: "Lo que ha hecho Lamine con 17 años poca gente lo ha hecho. Tiene ganas de ganar y se cuida. Nos va a dar muchas alegrías".