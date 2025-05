Como cada verano las plantillas de los equipos de todo el mundo sufren cambios tanto positivos como negativos. Y no solo en la primera división sino que se mueven todas las categorías del fútbol… Pues este año llama la atención que en España han "vuelto a casa" numerosos ex jugadores. El más clamoroso de todos es el caso de Xabi Alonso como nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid, pero no es el único.

El conjunto blanco, de hecho, ha llamado a filas a unos cuantos jugadores que pasaron por su primer equipo. Como decimos, el caso del nuevo entrenador es el más sonado, al igual que lo fue la salida de su predecesor, Carlo Ancelotti. Pero, ¿quiénes son los otros jugadores que forman parte del equipo técnico del Real Madrid?

Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2025

Cabe destacar que los otros nombres no están en el primer equipo pero, quien sabe si algún día…. La marcha de Raúl como entrenador del Madrid Castilla activó los protocolos en Valdebebas y Álvaro Arbeloa fue el primer nombre conocido en la fábrica blanca y que venía siendo entrenador de categorías inferiores. Este mismo es el que ha hecho llamar a Diego López para que sea el entrenador de porteros del Castilla.

De hecho, al que fuera canterano y jugador del primer equipo blanco, se le ha visto en algunos partidos de los diferentes equipos de la fábrica blanca. Pero no son las únicas sorpresas ya que, como adelantó MARCA, Julio Baptista también pasa a formar parte del organigrama técnico de la fábrica madridista.

¿Qué pasa con el Villarreal CF?

El Real Madrid no es el único equipo español que este año ha decidido incorporar a viejas glorias a su staff técnico… de hecho, el Villarreal ha incorporado a dos: David Albelda y Pepe Reina.

Albelda será el encargado de tomar las riendas del Villarreal B tras la marcha de Miguel Álvarez. El técnico valenciano, dirigirá al filial amarillo dando el salto desde la Tercera RFEF, donde esta campaña ha dirigido al Villarreal C. recordemos que David Albelda desarrolló la mayor parte de su carrera futbolista en el Valencia, pero estuvo dos temporadas (96-97 y 98-99) defendiendo los colores del Villarreal. Ahora, Albelda tiene por delante el difícil reto de devolver a Segunda División al filial.

Pero, ¿qué experiencia tiene Albelda como entrenador? Pues en el año 2023, llegó al Villarreal para tomar las riendas del segundo filial, al que ha entrenado durante temporada y media en tercera RFEF. Este año se ha quedado a las puertas de la promoción de ascenso tras clasificar al equipo en el sexto puesto del Grupo VI.

No olvidemos que el Villarreal tiene más sorpresas debajo del brazo… Tanto que habrá otro ex futbolista de prestigio que acaba de colgar las botas que recalará en el submarino amarillo. Todavía no es oficial pero se sabrá en días próximos que Pepe Reina será el nuevo técnico del base amarilla tras poner fin a su laureada carrera como futbolista. Recordemos que Pepe Reina estuvo en el Villarreal en dos etapas: entre 2002 y 2005 -justo antes de marcharse al Liverpool- y en verano de 2022 para ser una pieza básica en el equipo del entonces técnico del equipo 'groguet', Quique Setién.