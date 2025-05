Piqué limita el sentimiento culé a los catalanes y los aficionados responden: "Me siento más español que catalán"

Solo un culé con raíces catalanas. Un vídeo difundido en redes sociales en el que Gerard Piqué expresa su opinión sobre la conexión entre las personas y el FC Barcelona, en términos de sentimiento, ha generado mucha polémica. Hay quienes acusan al jugador de estar hablando desde la posición de futbolista y quienes dicen que hace alusión a los aficionados repartidos por el resto del mundo.

Para Piqué existen diferencias y hay dos tipos de barcelonistas, reconociendo que hay un mayor sentimiento en un catalán que "desde los tres años va al Camp Nou y ha estado toda la vida en el Barça, no podemos pretender que el resto...", ha asegurado el exfutbolista molesto con la pregunta realizada por el periodista sobre "si hay personas que se toman el club con el mismo sentimiento que tú".

El exinternacional de la selección española ha afirmado que "es imposible" que un francés, brasileño, argentino o italiano, por mucho que diga que es culé, nunca entenderá a un blaugrana y tendrá el mismo sentimiento que una persona que nace en Cataluña.

En 27 segons, Gerard Piqué explica per què algú que no és català mai podrà sentir el Barça com ho fa un català. pic.twitter.com/F8pmZgkrEF — Pαυlι (@tontamessi) May 29, 2025

No son pocos los culés, alrededor de España que se han sentido dolidos con estas palabras. "Qué soberana tontería. Conozco a mucha gente de fuera de Cataluña que siente el Barça incluso más que algunos culés catalanes. No hay más o menos culés de sentimiento por ser o no ser catalanes. Más bien, decir eso es un insulto para muchos culés", ha expuesto un aficionado en catalán. Además, otro ha afirmado que "soy catalán y del Barça y me siento más español que catalán".

Otro le reprocha este comentario como seguidor culé y nacido en Andalucía: "Piqué y sus tonterías, lo primero que a mi me encantaría ser catalán y vivir en Barcelona, y lo segundo que estoy orgulloso de ser andaluz, que Piqué no me quite que soy y siento el Barcelona como el más catalán de Cataluña". Incluso hay quienes han apuntado que han viajado 10.600 km para ver al Barcelona, no hablan catalán ni viven en Cataluña, "pero ser del Barça es lo mejor que hay".

Para aquellos que dicen que se ha referido solo a los jugadores que crecen en La Masía también hay varias comentarios que le recuerdan que "Iniesta, Messi, Fermín, Pedri, Luis Enrique, Stoichkov... son más culés que nadie y no son catalanes". Por último, han añadido "es que además no explica nada y nos insulta a todos. Cruyff el primero". Una vez más, Piqué incendiando el panorama recurriendo a la soberbia y supremacía.