Franco Mastantuono es uno de los nombres de este verano con tan solo 17 años… En los últimos meses de competición ha deslumbrado a Argentina y parte del mundo con sus golazos y, por ello, se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores del panorama mundial.

Ahora mismo hay clubes de todos los rincones con la mirada puesta en el joven argentino, todavía jugador de River Plate. Tanto que su habilidad con la pelota le ha abierto las puertas de la selección argentina y viajará con la absoluta de Scaloni a los próximos compromisos de clasificación al Mundial. Pero, ¿cuáles son los clubes que tienen más opciones de llevarse al argentino?

Parece ser que el Real Madrid es el que está a la cabeza pero… el París Saint-Germain podría adelantar por la derecha a los blancos en la incorporación este verano del volante ofensivo de River. De hecho, según apuntas las últimas informaciones, el PSG, habiendo Luis Enrique hablado con el jugador personalmente en varias ocasiones, parece haber tomado la delantera para captar el nuevo ídolo argentino.

A pesar de los intentos del PSG parece que Franco Mastantuono tendría como prioridad jugar la próxima temporada en la capital de España. No obstante, por el momento la directiva madridista no está convencida de pagar los 45 millones que piden en River Plate. Tanto, que la prioridad en Valdebebas es dar importancia a Arda Güler y no quieren que se vea opacado Nico Paz, si finalmente llega al conjunto madridista. Motivos por los que parece que el PSG puede acabar siendo el club del argentino.

Lo que desde Argentina se transmite es que la prioridad del joven de River es jugar en Madrid, independientemente de que sea en el Real Madrid o en el Atlético pero, como decimos, ninguno de los dos clubes parece dispuesto a pagar 45 millones por el joven… Recordemos que ni siquiera Santiago Solari, que es el principal valedor de este fichaje, ha conseguido convencer a los principales responsables de la planta noble de Valdebebas para hacer frente a un gasto tan considerable.

Pero, ¿qué opciones tiene cada equipo? ¿Puede "robarlo" el PSG? Al parecer, según informa TyC Sports, el equipo dirigido por Luis Enrique, ha decidido ejecutar la cláusula de rescisión de 40 millones de euros para hacerse con sus servicios. Algo que supondría que, si el Real Madrid o el Atlético finalmente decidieran pagar lo que pide River Plate posiblemente fuera ya tarde… Cierto es que todavía no hay nada por decidir, pero en el Real corren el riesgo de llegar tarde en caso de apostar finalmente por Mastantuono.

El Madrid, ¿superado por el PSG?

Como decimos, el Real Madrid era el primero en las quinielas del fichaje de Mastantuono pero no ha dado el pase definitivo para lograrlo. Desde Valdebebas se considera que es pronto ya que actualmente tiene varios jugadores con perfiles similares como pueden ser Arda Güler, Brahim Díaz, Nico Paz o Jude Bellingham. Entonces, ¿por qué fichar a Mastantuono?

Por su parte, el PSG y concretamente Luis Enrique parecen tenerlo más claro ya que consideran que es una oportunidad única debido a su talento y versatilidad. De hecho, en París lo ven como una inversión a largo plazo y planean un aterrizaje progresivo.

¿Fichaje inmediato o cesión hasta diciembre?

Desde París están listos para cerrar el fichaje de Mastantuono este mismo verano pero también plantean la posibilidad de que siga, en este caso como cedido, hasta diciembre en River Plate. Recordemos que esta opción permitiría al jugador disputar el Mundial de Clubes y seguir sumando experiencia antes de dar el salto definitivo a Europa.

¿Qué opina River Plate de todo esto? El club argentino es consciente de que el hecho de retener a Mastantuono este año será complicado, especialmente ante el poder económico del conjunto parisino… A pesar de ello, han sido muy claros: solo lo dejará salir por el monto íntegro de la cláusula, sin margen para negociaciones a la baja.