Una vez más el FC Barcelona está en el punto de mira de la UEFA y, esta vez, podría recibir un duro castigo… Según informaciones de medio británico The Times, Joan Laporta podría haber incumplido, por segundo año consecutivo, las normas del ‘fair play’ financiero impuestas por el máximo organismo del fútbol europeo. ¿Cuál puede ser el castigo del conjunto catalán?

Siempre según los británicos… el Barça se expone a una sanción que puede suponer que el conjunto catalán esté obligado a tener una plantilla más corta en la próxima edición de la Champions o la pérdida de puntos. La resolución de la UEFA se conocerá a lo largo del mes de junio.

Pero, ¿por qué podrían haber incumplido las normas del ‘fair play’? Porque, según la UEFA, la venta del 10% de los derechos televisivos en 2022 durante los próximos 25 años no podía ser clasificada como "otros ingresos operacionales", como hizo el Barça, y tendría que haber sido descrito en sus cuentas como "beneficios por pérdidas de activos intangibles". De este modo, ese ingreso no podría incluirse en el 'fair play' financiero y no les ayudaba a cuadrar sus cuentas.

Recordemos que tan solo unos meses después, el Barça vendió un 15% adicional de estos derechos televisivos por 400 millones de euros y tampoco pudo describirlo en sus cuentas como "ingresos operacionales". Eso provocó que la UEFA sancionara al club azulgrana, que presentó recurso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) pero perdió la apelación, teniendo que abonar 500.000 euros. No obstante, hay que destacar que no solamente el conjunto español está en el punto de mira de la UEFA sino que Chelsea y Aston Vila también serán sancionados por saltarse la normativa del ‘fair play’. Su ventaja es que no son reincidentes y solo tendrán multa económica.

Lo que está claro es que, por el momento, tan solo es información de un medio británico y la UEFA no se ha pronunciado sobre el Comité de Control Financiero de Clubes porque es un organismo externo a ellos…. Esta próxima semana habrá que estar atentos a la UEFA porque hará un comunicado sobre el asunto.

Pero recordemos que en octubre, el Barcelona ya perdió una apelación en el TAS por informar erróneamente de sus ganancias. Entonces, el comunicado fue muy elocuente: "El CFCB explica que una violación similar por parte del club en el proceso de monitoreo 2023-24 constituiría un caso de reincidencia y se abordaría con la imposición de una medida disciplinaria más dura al FC Barcelona", recordó el fallo del TAS.

Precedentes de sanciones al Manchester City y PSG

A la espera de la confirmación de la sanción de la UEFA al Barça, años atrás ya hubo duras multas al Manchester City y al París Saint-Germain por violar las reglas del 'fair play' financiero. Concretamente, en 2014 les multó con 60 millones de euros a cada uno y también limitó que solo pudieran inscribir 21 jugadores en la lista A de la Champions League, cuatro menos de los 25 habituales. Faltan algunas semanas para conocer la decisión de la UEFA sobre la multa que impondrán al FC Barcelona por reincidir en el incumplimiento de las normas.