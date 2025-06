El FC Barcelona tiene nuevo portero para la próxima temporada: Joan García. Al parecer, el acuerdo entre el club y el jugador está totalmente cerrado y ya está en conocimiento tanto del Espanyol, club al que pertenece el guardameta, como el Barça y la familia del joven. Recordemos que cambia un conjunto barcelonés por otro… algo que no sentaría muy bien a los aficionados.

Una vez que finalmente las partes se han puesto de acuerdo, simplemente faltaría que los culés paguen su cláusula de rescisión, valorada en 25 millones de euros. Lo más complicado quizá ahora es que debe pagarse íntegra ya que el Espanyol no piensa negociar ni un euro. Las previsiones son que el pago se realice la semana que viene y el guardameta firmará por cinco temporadas.

Pero, ¿por qué finalmente accedió a irse al Barça? Porque, desde la entidad catalana le aseguraron que su inscripción estaría garantizada en las competiciones y que la apuesta del Barcelona por él como el guardameta titular era firme. Por tanto, el damnificado de esta operación es Ter Stegen, hasta ahora portero titular del Barça y capitán… El portero alemán, que se encuentra concentrado con su selección, el año que viene se ve en el club, pero quizá se lo piense si no tiene garantías de ser titular. Con contrato hasta 2028, lo más sensato es que llegue a un acuerdo para desvincularse del Barcelona y fiche por un equipo que le garantice jugar.

El problema del 'Fair Play'

Una cuestión que queda pendiente es la de la inscripción del jugador. A pesar de haber dado su palabra desde el Barça al jugador de que lo inscribirá en todas las competiciones, por el momento, no tiene la capacidad para hacerlo. El motivo es que LaLiga no ha validado la operación de los palcos vips del Spotify Camp Nou y algunas de las renovaciones que han hecho suponen más gasto en la masa salarial lo que dificulta más tener 'Fair Play' para estar en la regla 1:1.

Reacción de Ter Stegen a la noticia

Ter Stegen tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y una ficha importante, y de momento insiste en que no piensa en moverse. En sus primeras declaraciones con la selección, el alemán dijo: "Nadie me ha dicho nada sobre esto. Pero no preocupa: sé que voy a estar en Barcelona el año que viene".

No obstante, ayer mismo volvió a referirse al asunto de Joan García que recordemos que está casi cerrado… Los micrófonos de RAC1 fueron testigos de las palabras del alemán: "No es un tema para hoy. Pero yo creo que al final ahora hablamos de la selección... estoy enfocado en mi selección y lo que pasa en mi club son otras cosas", empezó diciendo. Cuestionado sobre si tenía algún mensaje que enviar a la afición, señaló: "No, para nada. Creo que ya hablé de ello hace unos días y no tengo nada más que decir".