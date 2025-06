Mbappé: "No me afecta que el PSG haya ganado la Champions sin mí"

El delantero Kylian Mbappé negó que su temporada con el Real Madrid haya sido un fracaso y aseguró que no le afecta que el París Saint-Germain ganara la Liga de Campeones el año que abandonó el club.

"Hemos ganado dos títulos, eso no es un fracaso. Es cierto que se nos han ido partidos importantes. Pero ha sido un año enriquecedor. El PSG ha ganado la Liga de Campeones sin mi y eso no me afecta. Es algo bueno", dijo el jugador en la rueda de prensa previa al partido por el bronce de la Liga de las Naciones de este domingo entre Francia y Alemania.