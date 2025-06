LaLiga es un polvorín y el inicio del curso 2025/26 va a estar marcado por el final del Mundial de Clubes… El motivo es que, si el Atlético o el Real Madrid, o ambos, llegaran hasta los octavos de final del campeonato habría polémica con el inicio del curso ligero. Lo que está claro es que la fecha marcada en el calendario es el fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto como inicio de la competición. Pero, ¿qué ocurrirá con los equipos madrileños?

Hace unos días, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, daba su opinión al respecto: "hoy por hoy, ni la Serie A ni la Premier League ni la Bundesliga van a retrasar sus campeonatos por sus equipos que juegan el Mundial de Clubes. Yo lanzo un mensaje: no podemos estar pendientes las ligas nacionales de los torneos internacionales que nos organizan sin nuestros acuerdos y cambiar nuestras formas de trabajar y actuar. Veremos el devenir, veremos qué decisión se toma y lo miraremos en los órganos competentes que tengamos".

Por su parte, desde El Partidazo de COPE, Isaac Fouto, aseguró que es posible el cambio del calendario para estos dos equipos. El motivo es que según el convenio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tiene que haber 21 días de descanso. Y, por tanto, si Atlético de Madrid o Real Madrid, o los dos, avanzan hasta cuartos de final del Mundial de Clubes, el campeonato nacional se debería retrasar al 24 de agosto para ellos ya que la final es el 13 de julio.

Por tanto, si la información de los compañeros es cierta, tanto el Real Madrid como el Atlético comenzarán directamente ya la segunda jornada y esa primera jornada, Atlético, Real Madrid o los dos, la recuperarían en fechas posteriores. Y, ahora mismo, con el Mundial de Clubes todavía sin empezar, la gran duda es cuando se plantearía LaLiga aplazar los partidos de Real Madrid y Atlético. "Veremos cuánto es llegar lejos, habrá que verlo", respondió el presidente de LaLiga el pasado viernes. Según la AFE esa ronda sería octavos de final pero, según ambos conjuntos madrileños, habla de semifinales.

En estas diferencias es donde puede venir la complicación… No obstante, el problema puede llegar si los de Simeone o los de Xabi Alonso caen antes de esas semifinales y después de la primera fase, en cuartos o en octavos de final. El motivo es que los octavos de final se disputan del 28 de junio al 1 de julio y los cuartos de final el 4 y 5 de julio. Ahí pueden empezar las discrepancias entre AFE y LaLiga por las semanas de descanso.

🎙️ @Tebasjavier, sobre el Mundial de Clubes, en @partidazocope 🤷‍♂️ "Todo un despropósito" 🤔 "Este modelo perjudica el ecosistema de @LaLiga. Y luego está el otro tema, cuándo podrán empezar @LaLiga Real Madrid y Atlético" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WmTDonJrRz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 9, 2025

Pero, esta pasada noche, en la COPE estuvieron hablando con el presidente de LaLiga, que no se quiere mojar por el momento. Recordemos que la Asociación de Futbolistas Españoles ha pedido que los dos clubes madrileños empiecen la competición una semana más tarde y que los encuentros de la primera jornada se disputen en octubre. "No es una decisión que me corresponda a mí solo. En su momento se tomará la decisión", deslizaba Tebas en los micrófonos azules.

Pero no solo eso sino que hay voces que hablan de un posible derbi madrileño en la primera jornada, para no complicar la temporada al resto de equipos… Algo que el presidente de LaLiga marca como "imposible". ¿Por qué es imposible para Tebas? Porque este tipo de partidos "son partidos muy importantes para los operadores y buscamos unas fechas que nos ayuden en la campaña de suscripción de abonados y en la primera jornada no sería lo más adecuado".

El Mundial de Clubes según Tebas

Todo el mundo sabe que Javier Tebas no es precisamente admirador del Mundial de Clubes… pero ha vuelto a criticar el formato y las fechas. En COPE ha dedicado estas palabras a la competición: "No es solo por el desgaste físico de los jugadores sino que el modelo del Mundial de Clubes afecta a todo el ecosistema de las ligas nacionales, sobre todo europeas, como ya pasa con el sobre cuándo empezarán Real Madrid y Atlético, nos rompen las jornadas habituales y eso hace daño a medio plazo. Estas instituciones solo saben arreglar las cosas creando nuevas competiciones, o nuevos formatos o más equipos, como quieren hacer en el Mundial de Arabia. Todo un despropósito".

Pero el presidente de LaLiga no lo ha dejado ahí, Tebas no es de los que se muerde la lengua… "los premios te desequilibran todavía más las competiciones nacionales y distorsionan los campeonatos. Esa pregunta habría que hacérsela a los clubes que no van a competiciones europeas, que son la mayoría, y la gran diferencia que está haciendo entre los clubes, que luego hacen la competición menos competitiva".

¿Cuándo poner los partidos aplazados? Hay pocas fechas disponibles

El motivo de esta polémica es más arduo este año ya que en el verano de 2026 tenemos Mundial, por lo que las fechas que quedan libres en el calendario son más bien escasas. De hecho, podrían aparecer tan solo dos: la semana del 29 de octubre y la del 3 de diciembre.

Pero la clave está en que, en una de ellas se disputarán los partidos aplazados de Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic por la Supercopa de España. La otra sería para los partidos aplazados de la primera jornada por el Mundial de Clubes, si se diera el caso. Si uno mira el calendario verá que no hay más fechas, porque el 27 de agosto se antoja prácticamente imposible que Real Madrid y Atlético jugaran ese hipotético partido aplazado.