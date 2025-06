La FIFA reacciona al polémico penalti de Julián Álvarez e incorpora un chip al balón para el Mundial de Clubes

No habrá doble toque. De producirse un derbi en el Mundial de Clubes, la polémica que inundó los octavos de final de la Champions League no podrá volver a repetirse. Recientemente se produjeron aclaraciones en torno a la Regla 14 ‘El Tiro de Penalti’ por las que si "el lanzador de penaltis patea el balón accidentalmente" el lanzamiento se repetirá y no se anulará, como se hizo en aquella eliminatoria.

En esta ocasión, el nuevo esférico incorpora lo último en tecnología aplicada para permitir a los árbitros y al VAR tomar decisiones con mayor rapidez y precisión. Hasta el más leve toque será sentido por el balón. La tecnología que se empleará en el torneo, ya utilizada en la Eurocopa de Alemania, consiste en un chip localizado en el interior de la pelota que permite recopilar los datos sobre el movimiento y la posición del esférico en tiempo real.

De esta manera, si se produce un doble golpeo en el balón durante un penalti se sabrá de manera clara y no habrá polémicas alrededor de la jugada. La Connected Ball impedirá que Julián Álvarez, y por tanto el Atlético de Madrid, puedan verse perjudicados en un Mundial de Clubes que reunirá a grandes equipos de todo el mundo.

Las estrellas del mundo en los Estados Unidos. 🎨 El #FIFACWC 2025 está llegando a una ciudad cerca de ti... 🛫🔜 pic.twitter.com/adotI8Hsy2 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 7, 2025

El funcionamiento

El chip se introduce en el interior del balón, estabilizado y localizado en un sistema de suspensión en el centro, con una medición inercial de 500Hz y dos características que destacan: la 'Precisionshell' y la 'CTR-Core'. La primera, un panel externo formado de 20 piezas con ranuras en relieve estratégicamente colocadas en la capa exterior de la pelota con el objetivo de conseguir una mayor precisión del juego. La segunda, un núcleo innovador dentro de la pelota que se ajusta para mejorar la precisión y la consistencia.

Todo ello, a través de dos tecnologías como la UWB (Ultra Wideband) y la IMU (Inertial Measurement Unit) alimentadas por una batería recargable de inducción. En cuanto al diseño, se inspira en el país anfitrión, Estados Unidos, con los colores de la bandera estadounidense. Además, incorpora el logotipo oficial del torneo: "FIFA Club World Cup 25" en blanco y dorado. Una combinación de innovación tecnológica, simbolismo cultural y funcionalidad de élite para los 63 partidos de este nuevo torneo.