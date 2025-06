Otra humillación más para Joao Félix

Fichó por el Atlético en 2019 y no triunfó. Acabó en el Chelsea y tampoco. Estuvo en el Barcelona y no pagaron por quedarse con él. Le terminó fichando el Chelsea y lo cedió al Milan. Llegó a Italia y decepcionó perdiendo además una final copera con el equipo rossonero. Además no lograron entrar en Champions. Ese es el camino de Joao Félix hasta ahora, pero hay más.

El jugador portugués, que estaba cedido en el Milan, no jugará el Mundial de Clubes con el Chelsea ya que el conjunto inglés ha decidido no inscribir al futbolista en su lista.

Estos son los convocados del Chelsea:

The Blues heading Stateside! 🇺🇸 pic.twitter.com/RQWQSkdWmj — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 11, 2025

Hay que recordar que el Chelsea pagó en torno a 52 millones de euros para acabar buscando equipo para Joao. El Milan, salvo sorpresa, tampoco quiere quedárselo y habrá que ver donde acaba un jugador al que siempre le han rodeado las críticas más por falta de actitud que por falta de calidad.