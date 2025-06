Tebas estalla contra el Mundial de Clubes: "Mi objetivo es que no haya más"

El lanzamiento de varios dardos. Javier Tebas estuvo presente en un evento de la industria futbolística con motivo de los diez años de la firma del Real Decreto en el que fue implantado el reparto centralizado de los derechos audiovisuales en el campeonato español y analizó el estado de negocio del fútbol y de LaLiga. Además de ese asunto, Tebas habló de otros asuntos como la piratería, las nuevas competiciones e incluso de su relación con Florentino Pérez.

En relación al torneo que se está celebrando en Estados Unidos, el presidente de LaLiga fue contundente con su opinión y ante la pregunta de cómo se podría replantear la FIFA el Mundial de Clubes, no dudó en su respuesta: "Eliminándolo". Y fue más allá: "Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, lo tengo muy claro". Aseguró no ver no haber visto ni un partido, a excepción de un rato del partido del Chelsea y "me pareció un amistoso de verano".

Echó en falta intensidad en los 25 minutos que estuvo delante de la televisión viendo el duelo frente a Los Ángeles y que terminó con victoria de los blues. Tebas no encuentra forma de compatibilizarlo porque "no hay fechas" y aseguró que es innecesario otra competición más "que mueve dinero hacia un sector de clubes y jugadores y sale de algún lado". Para él, es necesario "mantener el ecosistema" y eliminar el Mundial de Clubes porque "aquí no hay más dinero".

El trato con Florentino Pérez

Sobre su relación con el presidente del Real Madrid afirmó que "si quieres dirigir, crear riqueza y crear industria tienes que salir de la situación de confort y ser políticamente incorrecto" por lo que "no es un problema personal" sino que se trata de "un modelo de industria absolutamente diferente". "Ellos han sacado tres formatos diferentes en cuatro años. Eso que lo haga mi hijo o en la barra del bar unos amigos... Demuestra que está poco pensado".

Otro de los temas que abordó fueron los dos retos que existen en el mundo del fútbol. Por un lado, la piratería ya que "del cuarto club de LaLiga al último hay una dependencia de derechos audiovisuales... el cuarto es el 50% de sus ingresos, hasta un 95% de sus ingresos que puede ser para el Rayo, el Eibar...". A lo que añade el problema de los ingresos comerciales. Por otro lado, esas nuevas competiciones, como el Mundial de Clubes.

Ante ambos problemas, aseguró que hay que enfrentarse con dureza y salirse de la zona de confort, "va a ser duro". Para terminar lanzando un dardo a Florentino Pérez: "Es más bonito ir a la Eurocopa y sentarte en el palco que enfrentarte y ser políticamente incorrecto". El presidente de la LaLiga concluyó: "Aquí nos pegamos todos por la misma tarta".