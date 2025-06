Xabi Alonso habla por primera vez de Franco Mastantuono

El Real Madrid debuta hoy con su nuevo proyecto en el Hard Rock Stadium frente al Al Hilal y como es lógico Xabi Alonso dio ayer su primera rueda de prensa. A la vez en este Mundial de Clubes jugaba Mastantuono, su nuevo fichaje. Le preguntaron por el argentino al nuevo técnico del Real Madrid.

"Sin duda, el Madrid siempre será candidato. Pero luego hay que demostrar. No nos cegamos demasiado con el 13 de julio, porque hay que dar muchos pasos hasta ahí. Pero es el objetivo. Respecto a Franco... estamos contentos, porque es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal", comentó el técnico vasco.

Xabi valoró del argentino lo rápido que se ha adaptado a la élite: "Su madurez se traslada fuera del campo. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él: por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad. Lo seguimos en River, donde está dando unos pasos que lo han llevado al Real Madrid. Será muy importante".

Eso sí, cuando le preguntaron qué había hablado con él exactamente, Xabi sonrió y se negó a contestar: "¡No, no, claro que no te lo voy a contar".

Por último, Xabi reconoció que había visto el partido de su nuevo pupilo: "Bueno, yo he visto el partido, 3-1 y gran partido. No les he visto muy perjudicados por su venta".